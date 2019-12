Grabar-Kitarovićeva "blestela" na nastopu: obljublja osem tisoč evrov plače #video

Izjava je v hrvaškem jeziku. Povzetek si lahko preberete tukaj.

Grabar-Kitarovićeva se poteguje za svoj drugi mandat predsednice države, v svoji politični karieri je velikokrat imela že kar nekaj spodrsljajev ob najrazličnejših izjavah. Ne tako dolgo nazaj je za pesem Došel bum doma (Pod brajde) dejala, da je bila zaradi svoje domoljubnosti v nekdanji Jugoslaviji prepovedana, vendar je pesem nastala šele desetletje po razpadu skupne države.

Znova je blestela na predvolilnem srečanju v Osijeku, teden dni pred volitvami, njen govor pa so v hrvaškem mediju Index označili na njenega najbolj bizarnega v dozdajšnji politični karieri.

Foto: Reuters Med drugim je dejala, da bo ustvarila nova delovna mesta, "čeprav mnogi govorijo, da to ni mogoče." Izjavo je podkrepila in dejala, da ima dogovore z nekaterimi državami, kamor bodo Hrvatje odhajali na usposabljanje, nato pa se vrnili domov in bodo delali prek spleta ter zaslužili osem tisoč evrov. Povprečna neto plača na Hrvaškem je sicer okrog 870 evrov.

V svojem govoru ni pozabila niti na športnike, na tekmah katerih je velikokrat prisotna. "Ljudje. Združimo se v ljubezni do domovine, ki so nam jo dali Dalić (hrvaško nogometni selektor, op. p.) in naši nogometaši v lanskem letu. Luka Modrić mi je kot sin. Ali veste, koliko takšnih Lukov živi na Hrvaškem? Vsakodnevno jih srečujem in jim želim pomagati," je dejala Grabar-Kitarovićeva.

Mož na tekmi namesto doma s hčerko

Pojasnila je tudi, zakaj je na nastopu ni podpiral mož Jakov. "Na žalost danes ni z menoj, ker je hči prišla iz ZDA in – saj veste –, nekdo mora skrbeti za družino, ko mene ni," je odgovorila, vendar ni govorila resnice. Kamere so namreč moža posnele na hokejski tekmi med Hrvaško in Srbijo v predkvalifikacijah za olimpijske igre.

Za konec je Grabar-Kitarovićeva še presenetila s pozdravom tudi tistim, ki so umrli. "Posebno lepo pozdravljam drage veterane, kjerkoli že ste, ne glede na to, ali ste že na večnem počitku," je proti koncu govora dejala aktualna predsednica Hrvaške, ki se bo 22. decembra borila za svoj drugi predsedniški mandat.

Na Hrvaškem bodo novega predsednika države v prvem krogu izbirali 22. decembra. Glede na zadnje javnomnenjske ankete bodo volivci v drugem krogu, ki bo 5. januarja, izbirali med Grabar-Kitarovićevo in Milanovićem.