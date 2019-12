Kolinda nad tekmeca: Ko je tu divjala vojna, je po Ameriki igral tamburice

Predvolilna kampanja pred prvim krogom hrvaških predsedniških volitev, ki bo 22. decembra, postaja vedno bolj umazana. Aktualna hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je na današnjem predvolilnem zborovanju v Sinju ostro napadla svojega tekmeca, narodno-zabavnega pevca in podjetnika Miroslava Škora. "Medtem ko so nekateri igrali na tamburice po Ameriki, smo mi tukaj podpirali naše ljudi, našo vojsko in naše oborožene sile," je bila do svojega tekmeca neprizanesljiva Grabar-Kitarovićeva.

Na predsedniškega kandidata Miroslava Škora, ki se na volitve podaja kot neodvisni kandidat, je beseda nanesla, ker je članom stranke HDZ, ki za predsedniško kandidatko podpira Kolindo Grabar-Kitarović, sporočil, da je pravzaprav on njihov predsednik. Grabar-Kitarovićeva se je na njegovo provokativno izjavo odzvala z besedami, da je trenutno še vedno predsednica Hrvaške in vseh hrvaških državljanov, bodisi doma bodisi v drugih državah, kjer živijo, poroča spletni portal Index.

Grabar-Kitarovićeva: Bila sem tu, ko so nekateri igrali tamburice po Ameriki

"Od svojega rojstva sem bila v svoji domovini tudi v najbolj težkih časih, tudi v začetku 90. let. Medtem ko so nekateri igrali na tamburice po Ameriki, smo mi tukaj podpirali naše ljudi, našo vojsko in naše oborožene sile," je Škora napadla Grabar-Kitarovićeva. Ob tem je poudarila, da trenutno zaradi predsedniške funkcije ni članica stranke, je pa dodala, da stranki nikoli ni obrnila hrbta.

Kolinda Grabar-Kitarović naj bi se glede na javnomnenjske ankete v drugem krogu predsedniških volitev pomerila s kandidatom socialdemokratov Zoranom Milanovićem. Foto: STA

Predsedniško kampanjo na Hrvaškem trenutno zaznamujejo predvsem ideološke teme, tudi v povezavi z vojno v prvi polovici 90. let. Kandidat SDP Zoran Milanović je Grabar-Kitarovićevi na primer očital, da v času, ko je bila ministrica v vladi nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja, ni nikoli prišla v Vukovar.

V drugem krogu naj bi se pomerila aktualna predsednica in Milanović

"Kot državljanska sem bila v Kninu in Vukovarju. V Vukovar sem po koncu mirne reintegracije odpeljala svoja otroka, da sta videla to morišče. Kot državljanka bom vedno odhajala v Knin in Vukovar," je dejala Grabar-Kitarovićeva in presodila, da se kampanja že od samega začetka spušča na osebno raven. "Za gospoda Milanovića pa lahko rečem, da ceni vse mogoče, od Tuđmana do Tita in komunizma, oziroma vse, kar mu ustreza," je nekdanjega hrvaškega premierja kritizirala aktualna predsednica.

Na Hrvaškem bodo novega predsednika države v prvem krogu izbirali 22. decembra. Glede na zadnje javnomnenjske ankete bodo volivci v drugem krogu, ki bo 5. januarja, izbirali med Grabar-Kitarovićevo in Milanovićem.