Črnogorci spet odhajajo na volitve

Marca in aprila letos so Črnogorci izvolili novega predsednika države, v nedeljo pa jih čakajo še parlamentarne volitve.

Foto: Guliverimage

Potem ko so Črnogorci letos aprila izvolili novega predsednika države, bodo v nedeljo na predčasnih volitvah izbrali še nov parlament. Po javnomnenjskih anketah se zmaga nasmiha lani poleti ustanovljenemu liberalnemu Gibanju Evropa zdaj (PES). Na drugem mestu je Demokratična stranka socialistov (DPS).

Črna gora ima za seboj štiri notranjepolitično zelo viharna leta. Po dolgih letih neomajne oblasti je DPS Mila Đukanovića po volitvah avgusta 2020 v parlamentu pristala v opoziciji. Lani je Đukanović doživel nov hud udarec še na lokalnih volitvah – oblast je izgubil tudi v glavnem mestu Podgorici.

Hiter vzpon Gibanja Evropa zdaj

V Podgorici je zmagala komajda ustanovljena stranka Gibanje Evropa zdaj na čelu z Jakovom Milatovićem in Milojkom Spajićem. Oba sta bila ministra v kabinetu prosrbskega premierja Zdravka Krivokapića, ki je oblast prevzel decembra 2020. Zmaga v Podgorici pa je bila šele začetek vzpona Gibanje Evropa zdaj. Na letošnjih predsedniških volitvah je Milatović namreč dolgoletnega črnogorskega voditelja Đukanovića poslal v politični pokoj.

Pika na i vzponu Gibanja Evropa zdaj, ki je ekonomsko liberalno usmerjeno, politično pa zagovarja vključitev v EU in izboljšanje odnosov s Srbijo, pa bodo verjetne parlamentarne volitve to nedeljo. Glede na zadnjo javnomnenjsko anketo bo Gibanje Evropa zdaj prejelo 29,1 odstotka glasov. Liberalcem iz PES sledi DPS na čelu z Danijelom Živkovićem s 24,1 odstotka. Gledano po političnih taborih bo tabor, ki je nasproti DPS in je zmagal leta 2020, letos po napovedih še povečal svoje število sedežev v 81-članskem črnogorskem parlamentu.

Neenoten tabor strank, ki nasprotujejo Đukanoviću

Po drugi strani pa se je v zadnjih štirih letih pokazalo, da je tabor strank, ki je zmagal avgusta 2020, dokaj neenoten (upoštevati je tudi treba, da je imel zelo tesno večino), zaradi česar Črnogorci tudi odhajajo na predčasne volitve.

Mladi ekonomist in bančnik Jakov Milatović je lani jeseni svoje Gibanje Evropa zdaj (PES) popeljal do zmage na lokalnih volitvah v prestolnici. Namesto da bi postal župan Podgorice, je letos spomladi kandidiral za predsednika države in zmagal. Zdaj je PES še pred zmago na parlamentarnih volitvah. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Spomnimo: Krivokapiću je parlament februarja 2022 izglasoval nezaupnico. Aprila lani je novi premier postal Dritan Abazović, ki je pripadnik albanske manjšine in je bil v Krivokapićevi vladi podpredsednik. Avgusta lani so poslanci izglasovali nezaupnico tudi Abazoviću. Ta še najprej opravlja naloge predsednika vlade, saj parlament ni izglasoval nove vlade.

Razpis predčasnih volitev

Ker prosrbsko usmerjenemu Miodragu Lekiću iz stranke Demos, ki ga je predlagala vladna koalicija, v 90-dnevnem roku do 15. marca letos opolnoči ni uspelo oblikovati nove vlade, je Đukanović razpustil parlament in v skladu z zakonodajo razpisal predčasne parlamentarne volitve.

Milo Đukanović je imel v Črni gori škarje in platno v svojih rokah nekaj desetletij. Avgusta 2020 je najprej doživel udarec na parlamentarnih volitvah, lani na lokalnih, letos pa se je moral po porazu na predsedniških volitvah posloviti še s položaja predsednika države. Foto: Guliverimage

Đukanović si je takrat še obetal, da bo zmagal na predsedniških volitvah, nato pa bo na predčasnih volitvah znova na oblast prišla tudi njegova DSP (februarja letos so ankete DSP namerile več kot 34 odstotkov glasov). A so ti načrti Đukanoviću padli v vodo. Slavil je mladi Milatović, prvo mesto v anketah pa je po predsedniških volitvah prevzel PES.

DSP zmanjšal zaostanek za Gibanjem Evropa zdaj

Aprila letos je ena od anket PES namerila kar 44 odstotkov glasov, DSP na drugem mestu pa 20 odstotkov. DSP pa je nato uspelo zaostanek z 20 odstotnih točk znižati na pet odstotnih točk.