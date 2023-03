V Črni gori volitve za novega predsednika

Po ocenah poznavalcev namreč nihče ne bo dobil potrebnih več kot 50 odstotkov glasov, tako da se bosta dva kandidata z največ glasovi uvrstila v drugi krog. Đukanovićeva uvrstitev v drugi krog naj ne bi bila vprašljiva. Ni pa še jasno, kdo bo njegov tekmec.

Najbolj verjetno je, da se bo z njim pomeril predsednik vladne Demokratske fronte Andrija Mandić ali podpredsednik zunajparlamentarnega gibanja Evropa zdaj Jakov Milatović, morda pa tudi vodja in poslanec vladajočih Demokratov Aleksa Bečić.

Izid volitev bo pomemben tudi za usodo Đukanovićeve desetletja vladajoče stranke, od leta 2020 pa opozicijske Demokratske stranke socialistov (DPS), kot tudi za od takrat vladajočo koalicijo.

To so namreč prve volitve na ravni države, odkar je DPS po volitvah avgusta 2020 izgubila oblast. S tesno parlamentarno večino so nato vlado oblikovali heterogena koalicija okoli prosrbske stranke Demokratska fronta, Demokrati in državljanskega gibanja Ura.

