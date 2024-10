Civilnodružbena gibanja pozivajo vlado k uvedbi sankcij proti Izraelu

Nevladne organizacije in civilnodružbena gibanja so danes na vlado in ministrstva naslovili peticijo, s katero od oblasti zahtevajo uvedbo vojaških, gospodarskih, političnih in diplomatskih sankcij proti Izraelu. Ob tem vlado opozarjajo na njeno dolžnost, da sprejme vse razpoložljive ukrepe za zaustavitev in kaznovanje izraelskega genocida.

"Peticija, ki jo danes predstavljamo in predajamo vladi, ni prva s pozivi slovenski vladi Roberta Goloba, naj ukrepa zoper genocid v Gazi, v Palestini – vključuje pa najcelovitejši nabor ukrepov, ki jih vlada lahko sprejme," so na novinarski konferenci na Trgu republike poudarili v Gibanju za pravice Palestincev, Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Civilnodružbeni iniciativi za Palestino in gibanju študentje za svobodno Palestino.

Organizacije s peticijo zahtevajo uvedbo vojaškega embarga, vključno s prepovedjo tranzita orožja, namenjenega v Izrael, prekinitev diplomatskih stikov, vzpostavitev preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju morebitne nezakonitosti sodelovanja z Izraelom, pridružitev tožbi Južne Afrike proti Izraelu ter delovanje v podporo uresničevanju pravice Palestincev do samoodločbe in vrnitve v domovino.

Zahtevajo tudi zavzemanje za sankcioniranje Izraela na evropski in mednarodni ravni ter ob tem oblasti opozarjajo, da s prelaganjem odgovornosti za ukrepanje na raven EU in ZN ne morejo ubežati svojim dolžnostim, je sporočilo Gibanje za pravice Palestincev.

NVO: Slovenija ignorira svoje pravne obveznosti

Peticijo je podpisalo več kot 60 organizacij in gibanj ter več sto posameznic in posameznikov. Zbiranje podpisov se bo nadaljevalo, pri čemer bodo gibanja pri vsakih 50 novih podpisih peticijo znova vložile na pristojne organe.

Anja Filippini iz Civilnodružbene iniciative za Palestino je na novinarski konferenci opozorila, da je za nami eno leto "protipravnega neukrepanja slovenskih odločevalcev, ki ignorirajo pravno obveznost Slovenije, da ukrepa proti genocidu in kršitvam mednarodnega humanitarnega prava".

Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev je poleg popolnega vojaškega embarga vlado pozvala, naj se zavzema tudi za prekinitev trgovinskega pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom.

Predstavniki gibanja študentje za svobodno Palestino pa so opozorili na neukrepanje Univerze v Ljubljani in nanjo ponovno naslovili zahteve, kot so obsodba izraelskega genocida, ustanovitev fonda za pomoč palestinskim študentom in prekinitev sodelovanja z izraelskimi institucijami in podjetji, ki sodelujejo z izraelskim režimom.