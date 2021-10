Češkega predsednika Miloša Zemana odpeljali v bolnišnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Češkega predsednika Miloša Zemana, ki ima že dlje časa težave z zdravjem, so danes, dan po parlamentarnih volitvah, odpeljali v bolnišnico, poroča Reuters. Več informacij za zdaj ni znanih.

Zemana so v bolnišnico odpeljali potem ko se je danes že sestal s premierjem Andrejem Babišem, ki je v soboto zvečer priznal poraz na volitvah, na katerih je njegovo stranko Ano z manj kot odstotno točko razlike premagalo konservativno opozicijsko zavezništvo Spolu (Skupaj). Zeman je sicer napovedal, da bo mandat za sestavo vlade najprej podelil najmočnejši posamezni stranki, tudi če bo katero od zavezništev skupaj prejelo več glasov.

Tudi Babiš je v soboto nakazal pripravljenost voditi pogovore o prihodnji vladi, če bi od Zemana prejel mandat. "Nagovorili bomo Spolu, v nobenem primeru pa Piratov," je dejal Babiš in poudaril, da je Ano "najmočnejša stranka".

Kakšen je rezultat volitev?

Glede na zadnje izide je na volitvah, ki so potekale v petek in soboto, populistična stranka Ano osvojila 27,1 odstotka glasov in si v 200-članskem parlamentu obeta 72 sedežev.

Opozicijski zavezništvi sta skupaj medtem osvojili najmanj 108 poslanskih mandatov. Zavezništvo Spolu (Skupaj), ki združuje stranko TOP 09, Demokratsko državljansko stranko (ODS) in krščanske demokrate (KDU-ČSL), je prejelo 27,8 odstotka podpore. Liberalno zavezništvo Pirati in župani (STAN) pa je osvojilo 15,6 odstotka glasov.

"To je življenje, to razumemo in sprejemamo"

Premier Babiš je po skoraj vseh preštetih glasovih priznal poraz. Čestital je vodilnemu kandidatu zavezništva Spolu Petru Fiali za "dober finiš". "To je življenje, to razumemo in sprejemamo," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Javnomnenjske raziskave so še pred dnevi napovedovale zmago vladajoče stranke Ano, a je vmes izbruhnila afera s Pandorinimi dokumenti, ki je močno obremenila premierja Andreja Babiša. Kaj točno sledi po volitvah, sicer še ni povsem jasno.