Kako so se na srečanju voditeljev članic EU odrezali slovenski gostitelji, v kakšni luči smo se pokazali in ali se je pripetil kakšen spodrsljaj, sta v oddaji Jutro na Planetu komentirala strokovnjakinja za protokol Bojana Košnik in strokovnjak za telesno govorico Edvard Kadič.

"To je bil velik protokolarni zalogaj, poleg tega pa so imeli kolegi še dodatne preglavice z dežjem. Ta je zaradi plaščev in dežnikov nočna mora vseh nas, ki delamo v protokolu," je o okoliščinah, v katerih je potekal vrh EU, komentirala Bojana Košnik, "svoje prispeva tudi koronavirus, recimo glede zaščitnih mask, kdaj jih nositi in kdaj ne, kam jih odložiti …"

"Če lahko sodim po posnetkih z dogodka, lahko rečem le – iskrene čestitke. Mislim, da so se držali vseh pravil in da smo se predstavili v dobri luči," je dejala.

Prijateljsko vzdušje

"Takoj lahko opazimo, da je šlo pri večini teh srečanj za nekakšen prijateljski odnos," pa je druženje evropskih voditeljev komentiral Edvard Kadič, "zanimiv je bil prihod Emmanuela Macrona do Janeza Janše, kjer se je videlo pristna čustva, pristno veselje in dobronamernost. Nasploh je gibanje na tiskovnih konferencah in v zakulisju kazalo na iskreno pozitivna občutja."

Kdo je bil po Kadičevem mnenju "alfa samec" srečanja? Preverite v spodnjem posnetku:

Ob zasedanju voditeljev EU na Brdu, ki ga je gostil Janša, je njegova žena Urška Bačovnik Janša vodila damski program. S partnericami udeležencev vrha EU so obiskale Narodno galerijo v Ljubljani, blejski otok in grad ter si ogledale grajsko tiskarno.

V okviru vrha EU-Zahodni Balkan so soproge voditeljev držav 🇸🇮🇸🇰🇨🇿🇧🇪🇲🇹🇨🇾 in 🇪🇺 Evropskega sveta s strokovnjaki dr. Bojano Beović, dr. Kristjanom Muskom in dr. Katarino Kompan Erzar spregovorile o epidemiji covida-19. @bacovnik pic.twitter.com/oEH3QrLCOF — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 5, 2021

Soproge voditeljev držav 🇸🇮 🇸🇰 🇨🇿 🇧🇪 🇲🇹 🇨🇾in 🇪🇺 Evropskega sveta so drugi dan neformalnega zasedanja, ki je potekalo na Brdu pri Kranju, obiskale Narodno galerijo v Ljubljani, blejski otok in grad ter si ogledale grajsko tiskarno. @bacovnik pic.twitter.com/8oiy8PLbNR — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 6, 2021

Dear Lydia Abela🇲🇹, Andri Anastasiadou🇨🇾, Monika Babišová🇨🇿, Amélie Derbaudrenghien Michel🇪🇺, Lucia Hegerová🇸🇰 and Annik Penders🇧🇪 thank you for visiting Slovenia at the margins of @EUCouncil meeting. We spent wonderful time together, creating a pleasurable atmosphere. pic.twitter.com/HUKLyztztI — Urška Bačovnik Janša (@bacovnik) October 7, 2021

Oglejte si še: