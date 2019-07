Britanski letalski velikan odpovedal polete v Kairo

Britanska letalska družba British Airways je za teden dni odpovedala polete v Kairo. Pojasnili so, do se za to odločili iz varnostnih razlogov. Več poletov v egiptovsko prestolnico je v soboto odpovedala tudi nemška Lufthansa, katere letala pa bodo danes znova letela v Kairo.

V British Airways so bili v soboto zvečer skopi s pojasnili, zakaj ne bo poletov v Kairo. Navedli so le, da so se za odpoved poletov za teden dni odločili iz varnostnih razlogov ter da je varnost potnikov in posadke zanje najpomembnejša.

Tudi nemški letalski prevoznik je v soboto začasno odpovedal polete v Kairo iz Frankfurta in Münchna. "Ker je varnost za Lufthanso najpomembnejša, je letalska družba 20. julija preventivno odpovedala polete v Kairo," so v soboto zvečer zapisali v sporočilu za javnost. Kmalu zatem so sporočili, da bodo danes predvidoma znova leteli v egiptovsko prestolnico po voznem redu. Razlogov za obe odločitvi niso podrobneje pojasnili.

Britansko zunanje ministrstvo sicer v najnovejših priporočilih državljanom glede potovanja v Egipt opozarja na povečano tveganje terorističnih napadov v zračnem prometu.