Kdo je Slovenec, ki je do Brnika pilotiral letalo British Airways?

Včeraj zvečer so imeli lastniki in upravitelji letališča Jožeta Pučnika na Brniku dovolj razlogov za veselje. Po dobrih dveh urah leta z londonskega letališča Heatrow je na Brniku pristalo letalo družbe British Airways. Na tej povezavi bodo sicer leteli dvakrat tedensko, Slovenijo in London sicer povezujejo še letala družb Easyjet in Wizzair.

Valentino Bartol, ko je letel še za nizkocenovno družbo Ryanair. Foto: osebni arhiv Kopilot britanskega airbusa Slovenec Valentino Bartol

Član posadke včerajšnjega krstnega poleta je bil tudi Valentino Bartol. Kopilot slovenskega rodu, njegove korenine so namreč iz Maribora, že dobre štiri leta dela pri British Airways. Bartol sicer živi na Nizozemskem, kjer se je tudi šolal. Prvo letalsko licenco je pridobil v letalski šoli Oxford Aviation Academy, licenco za delo v veččlanski posadki pa je nato dobil na Nizozemskem. Tako je prišel v družbo številnih slovenskih pilotov, ki delajo na največjih potniških letalih mnogih vodilnih svetovnih letalskih prevoznikov.

Prva služba ga je čakala pri Ryanairu

Prva zaposlitev ga je čakala pri nizkocenovnem Ryanairu, kjer je bil prvi častnik na boeingu 737-800. Po slabih dveh letih je zamenjal službo in julija leta 2015 začel delati pri British Airways. Kot prvi častnik (kopilot) je usposobljen za delo na letalih airbus A319, A320 in A321.

Kapetan in kopilot si na letu razdelita naloge in pri tem ni nujno, da je kapitan tisti, ki pilotira letalo. Drugi med njima nadzoruje letalske sisteme, upravlja z radijskimi povezavami, je v stiku s kontrolami zračnega prometa in podobno. Prvi častnik oziroma kopilot je druga najpomembnejša oseba na letalu, takoj za kapitanom.

Del posadke včerajšnjega poleta BA690 med Heatrowom in Ljubljano, skrajno levo je tudi kopilot slovenskega rodu Valentino Bartol. Foto: Peter Irman/Ljubljana Airport

Foto: Peter Irman/Ljubljana Airport

British Airways bo med Londonom in Slovenijo letel dvakrat tedensko. Foto: Peter Irman/Ljubljana Airport