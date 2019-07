Brnik dobiva novi povezavi na najbolj prometni liniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z novo povezavo, na kateri bo British Airways letel dvakrat tedensko (ob ponedeljkih in petkih okrog pol desetih zvečer, vozni red je dostopen tukaj), se število tedenskih letov na londonska letališča povečuje na 19.

Nizkocenovni prevoznik EasyJet devetkrat tedensko leti na Stansted in štirikrat na Gatwick, Wizz Air pa štirikrat tedensko na Luton.

Ena najbolj prometnih relacij

Čeprav Fraport ne razkriva prometa v in iz posameznih destinacij, pa je jasno, da so povezave do Londona med najbolj priljubljenimi.

Lani je med Slovenijo in Združenim kraljestvom (tu je poleg letov na londonska letališča vključena še povezava do Manchestra, kamor Adria leti enkrat tedensko) poletelo 249 tisoč potnikov. Tako je Združeno kraljestvo pristalo na drugem mestu držav z največ potniki v zračnem prometu s Slovenijo. Še predlani je bilo prvo, lani pa ga je z 12-odstotno rastjo in skupno 256 tisoč prepeljanimi potniki prehitela Nemčija, kažejo podatki statističnega urada.

Omenimo, da je ljubljansko letališče povezano z nemškimi mesti München, Berlin in Frankfurt. Največ povezav je do Frankfurta, ki velja za finančno prestolnico Evropske unije. Adria Airways tja leti kar 21-krat tedensko.

Fraport želi celoletno vez s Heathrowom

Kot kaže, je zanimanja za novo povezavo veliko, saj je British Airways sprva načrtovano 180-sedežno letalo Airbus 320 ob ponedeljkih že zamenjal z večjim, 220-sedežnim letalom Airbus 321.

Fraport se nadeja, da bi lahko glede na ta trend British Airways redno letalsko povezavo razširil tudi na druge letne čase. Novi povezavi so namreč za zdaj uvedli le za poletni čas (do konca avgusta oziroma začetka septembra).