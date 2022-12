Bodo strankam pravočasno "dostavili božič"? Na ulicah Londona borba za preživetje. #foto

Pred sedežem britanskega parlamenta v središču Londona se je danes zbralo na tisoče stavkajočih delavcev Royal Maila iz vse države. Izražali so jezo in nezadovoljstvo nad predlaganimi spremembami vodstva glede množičnih odpuščanj ter na drugi strani vključevanjem samozaposlenih voznikov in agencijskih delavcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je povedal generalni sekretar Sindikata delavcev v komunikacijah (CWU) Dave Ward, se delavci "borijo za svoja delovna mesta, preživetje in storitve, ki jih zagotavljajo javnosti".

Številni v nepregledni množici so nosili rožnate jopiče, mahali z zastavami in držali plakate z napisom "udarec za zmago" in "rešimo našo kraljevo pošto". Foto: Reuters

Med predlogi vodstva je poleg odpuščanj trenutnih zaposlenih, ki bi jih nadomestili samozaposleni vozniki in agencijski delavci, tudi, da bi delavci delo začenjali tri ure pozneje. Po navedbah sindikalista bi to "uničilo prihodnost Royal Maila", zato na kaj takega "pod značko modernizacije" ne morejo pristati. Foto: Reuters

"Gre za to, da poštnim delavcem ohranimo delo in poskrbimo, da bo imelo podjetje uspešno prihodnost in se ne bo spremenilo le še v eno od podjetij za dostavo paketov," je poudaril Ward.

Stavke, zaradi katerih se pred poslovalnicami Royal Maila vijejo dolge vrste ljudi, so predvidene tudi za v nedeljo ter za prihodnja sredo in četrtek. Foto: Reuters

Po navedbah tiskovnega predstavnika Royal Maila so ta teden po treh dneh pogovorov s sindikalne strani prejeli le še eno od zahtev za zvišanje plač, a brez predloga sprememb, s katerimi bi za to zagotovili finančna sredstva.

"CWU dobro ve, da se moramo v podjetju, ki izgublja več kot milijon funtov na dan, dogovoriti o spremembah načina dela, da bomo lahko financirali devetodstotno zvišanje plač," je povedal tiskovni predstavnik in dodal, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi strankam "dostavili božič in rešili ta spor".

Royal Mail je sredi oktobra odstopil od obstoječih sporazumov s sindikatom CWU in zagrozil z ukinitvijo deset tisoč delovnih mest. Foto: Reuters

Člani sindikata CWU so že dlje časa v sporu z britansko poštno skupino Royal Mail. Od avgusta so poštni delavci organizirali že več sindikalnih akcij. Vodstvu Royal Maila očitajo, da je lani zabeležilo rekorden dobiček v višini 758 milijonov funtov (897,2 milijona evrov), od česar pa, da so nekaj dobili le delničarji in vodilni, delavci pa bore malo.