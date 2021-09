Bomo v prihodnosti leteli nad vodo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto so si lahko na jezeru Annecy v Franciji ogledali dirko prav posebnih čolnov. Na čolnih se premikajo s pomočjo nog, in sicer potiskajo pedala kot na kolesu. Poganjajo jih iz ležečega položaja, krmilijo pa z rokami. Inovativni pogon omogoča "letenje" nad vodo. Ko čoln doseže hitrost devet kilometrov na uro, se dvigne do 50 centimetrov nad gladino.

Zaenkrat še niso na voljo v prodaji. Računajo, da jih bodo do leta 2022 proizvedli 50, namenjenih najemu za večja podjetja. Priporočena cena najema za uro je 50 evrov.