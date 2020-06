Zakaj letos na dopust obvezno vzeti sup?

Letošnje poletje bo precej negotovo glede dopustov in počitnic v tujini. Vendar pa ni vse tako črnogledo. To je lahko odlična priložnost, da Slovenijo raziščete s supom. Supanje je v zadnjih letih osvojilo naša jezera, zalive in reke. Zakaj ga je vredno preizkusiti, kje in kako narediti svoje prve veslaje, pa preberite v nadaljevanju.

Supanje je primerno za vsakogar

Supanje je eno redkih športnih aktivnosti, ki je primerno za prav vsakogar – od malčkov, otrok, odraslih, družin, posameznikov s psi, starostnikov, športnikov, popolnih amaterjev ... Znano je, da voda pomirja, supanje kot aktivnost pa je lahko odličen način za odmik od ponorelega vsakdana in stresa, za iskanje notranjega miru ter povezovanja z naravo. Nekateri se supanja lotijo resneje − predstavlja jim športno aktivnost, s pomočjo katere izboljšajo svoje splošno počutje in pridobijo kondicijo ter tudi izgubijo kakšen kilogram. Supanje je odlična aerobna in anaerobna vadba, pri kateri lahko v eni uri aktivnega veslanja porabite tudi do 800 kalorij in aktivirate kar nekaj mišic po celem telesu. Največje zadovoljstvo z nakupom supa pa boste občutili, ko ga boste vzeli s seboj na dopust, kjer ga boste lahko uporabili kot pripomoček za rekreacijo in vzdrževanje forme, za čofotanje v vodi ali sončenje daleč stran od radovednih oči, pa še otroci ga bodo tako vzljubili, da jih tako ali tako več ne boste dobili iz vode. Z nakupom ali izposojo supa si tudi "kupite" nekaj brezskrbnih trenutkov. Najboljši del supa pa je ta, da lahko z njim raziskujete obalo, odsupate do bližnjega otočka ali obiščete skriti zaliv, do katerega s kopnega ni dostopa in uživate v miru in zasebnosti.

Supanje je ena redkih aktivnosti, ki je za vsakogar in ki jo lahko izvajamo celo leto ter pri kateri skorajda ni poškodb. Foto: Starboard

Največji strah začetnikov: padec v vodo

Največji strah in ovira mnogih, ki se navdušujejo za supanje, je padec v vodo. Naj vas potolažimo, da supanje ni nikakršen bav-bav in da so na testnih dnevih na Zbiljskem jezeru, ki se jih praviloma udeležijo popolni začetniki, padci v vodo prej izjema kot pravilo. Z malce motoričnih sposobnosti in prakse se postavitve s kolen na noge naučite hitro ter po nekaj minutah že brezskrbno veslate po vodi. Na to, kako stabilni ste, vpliva predvsem širina deske. Za popolne začetnike po navadi priporočamo allround obliko, ki je krajša, z bolj zaobljenim nosom, v srednjem delu pa je širša, zaradi česar je tudi bolj primerna za začetnike ter družine z otroki. Za tiste, ki od supanja želijo več kot zgolj vožnjo po zalivu, pa priporočamo, da preizkusijo potovalno oziroma touring desko, ki je nekoliko daljša, ožja v srednjem delu ter ima koničast nos, zaradi česar je deska hitrejša, a manj stabilna. Kako daleč boste s supom prišli in kakšen "muskelfiber" boste imeli naslednji dan, je odvisno od načina veslanja. Če vas bolijo roke, ste veslali napačno, če vas boli hrbet, ste veslali pravilno.

"Za lovljenje stabilnosti in iskanje ravnotežja na deski začetniki po navadi potrebujejo nekaj minut. Po eni uri že brezskrbno veslajo po jezeru," pravijo v sup centru TikiTeam v Zbiljah. Foto: Shark Sups

Nakup ali najem supa?

Ker nakup kakovostnega supa ni majhen zalogaj, priporočamo, da se dobro pozanimate, preizkusite in se vedno odločite za najboljši sup v svojem cenovnem razredu. Cena kakovostnih supov je med 400 in 1500 evri, na ceno pa vpliva predvsem kakovost izdelave in tehnologija. Za začetnike svetujemo nakup znamke Shark, ki je odlična vstopna deska v svet naprednega supanja, ki je cenovno najugodnejši.

Če vam denarnica ne dopušča velikih nakupov, pa razmislite o F2 supih, ki so izdelani iz preizkušenih materialov in z nekoliko starejšo tehnologijo. Vseeno pa so vse deske F2 dovolj velike in kakovostne, da brez problema peljejo odraslo osebo s težo do 90 kilogramov. Tisti, ki pa želite od supanja več, pa boste zagotovo "oči uprli" v Starboard supe, ki so med vodilnimi znamkami in na katere prisegajo tudi številni tekmovalci in profesionalci. Starboard je vodilna znamka v svetu supanja in z več kot 25-letnimi izkušnjami premika meje napihljivih supov.

Za začetek priporočamo, da sup, ki ga želite kupiti, vedno najprej testirate, šele potem se odločite za nakup. Sup si lahko tudi najprej za nekaj dni izposodite pri Wasup (že za 60 evrov za 10 dni), in če vas deska navduši za nakup, vam del najema tudi štejemo v kupnino. V pomoč pri odgovarjanju na vsa vaša vprašanja vam je lahko v veliko pomoč naš e-priročnik po nakupu prvega supa ter tudi naši strokovnjaki v razstavno-prodajnem salonu.

Ogled, nakup ali izposoja supov Starboard, Shark, F2 in Lokahi je mogoča v Wasup razstavno-prodajnem salonu na Verovškovi 60A v Ljubljani. Foto: Wasup

Ok, sup opremo imam. Kaj pa zdaj?

Prednost napihljivih supov je, da jih lahko vzamete s seboj kamorkoli, saj se skupaj z veslom in ostalo opremo zložijo v večjo torbo. Foto: Starboard Supanje je odličen šport, saj lahko sup vzamete s seboj in z njim raziskujete nove lokacije. Zato svojim strankam tudi vedno priporočamo nakup napihljivega supa, ki se zloži v večjo torbo in ga lahko pospravite v prtljažnik avtomobila oziroma ga vzamete s seboj na letalo. Začetnikom svetujemo, da se odpravijo na nezahtevne lokacije, na primer mirna jezera ali mirne morske zalive. Za tiste, ki pa so bolj avanturistične narave in imajo več izkušenj, pa so za supanje primerna večja jezera, reke.

Primerno lokacijo z vsemi uporabnimi informacijami o vstopnih in izstopnih točkah ter priporočilih in zanimivostmi na poti si lahko pogledate na prvem zemljevidu sup lokacij, ki smo ga s pomočjo suparske skupnosti obogatili z že več kot 40 lokacijami po Sloveniji in sosednjih državah.

Za dnevne informacije, nasvete in novosti iz sveta supanja sledite podjetju Wasup na Facebooku, Instagramu ali blogu.