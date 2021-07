Po Dravi s čolnom in splavom

Predzadnji dan popotovanja bakle po slovenskih občinah je bil čudovit, štiri občine na Koroškem so jekleno-leseni plamenici, izdelku Skupine SIJ, pripravile prisrčne sprejeme in barvite teke, bakla pa se je tudi popeljala po gladini Drave. Začeli smo v Radljah ob Dravi, nadaljevali v Vuzenici in Muti , končali pa v Dravogradu .

Že zjutraj so baklo pred gasilskim domom v Radljah sprejeli predstavniki občine, z njo pa so v spremstvu varovancev VDC Radlje ob Dravi tekli do stadiona. Vmes so baklo pozdravili najmlajši z zastavicami, navdušeni nad olimpijskimi igrami, ob prihodu na stadion pa sta za uvod iz inštrumentov Glasbene šole Radlje zadoneli olimpijska in slovenska himna. Nato so bili med nosilci predstavniki domačega športnega društva, atletskega kluba, akademije Katana, plezalnega kluba, kegljaškega društva in tudi »nešportni« tekači kot na primer prostovoljni gasilci, policisti, predstavniki občine, glasbene ter osnovne šole Radlje. Zaključek in slovo od občine Radlje ob Dravi je potekal pri dvorcu Mahrenberg, čudoviti stavbi iz 15. stoletja.

Foto: Jure Banfi/OKS

Pri mostu čez Dravo je nato prihod bakle v občino Vuzenica pozdravil župan Franjo Golob in z njo stekel do osrednjega prizorišča, športnega parka pri osnovni šoli. Tam se je najprej predstavil mladi harmonikar Matevž Glasenčnik, nato pa je bakla spoznala Vuzenico – z nosilci je tekla po ulicah, tudi tik ob Dravi. Ponesli so jo mladi smučarji, plesalci, nogometaši, balinarji, malčki iz vrtca, častni občan Miran Kus in častna občanka Danica Krajnc, za zaključek pa so za baklo poprijeli tudi otroci iz počitniškega varstva. Prenos bakle v sosednjo občino Muta je bila osvežilen, saj se je plamenica na robu Vuzenice pod mostom vkrcala na čoln in gostitelji so jo prenesli na drugi breg Drave, kjer je že občina Muta.

Foto: Jure Banfi/OKS

Tam so jo na breg prinesli prostovoljni gasilci Mute, ki so jo pri bližnjem igrišču predali predsedniku Športne zveze Muta Sašu Pavliču. Nato je bakla spoznala še Muto, naselje, ki je omenjeno že v 12. stoletju. Pravzaprav je spoznala obe Muti, tako Spodnjo kot Zgornjo Muto, zaključek pa je bil v Gortini, kjer se je bakla znova vrnila tik ob Dravo. Tam so jo pričakali Koroški splavarji, ki imajo imenitno turistično ponudbo ob svoji široki reki. Bakla se je za nekaj minut vkrcala na splav, zraven so ji domači godci zaigrali in zapeli ter jo povabili, naj se v času, ko bo manj zasedena, oglasi pri njih, da jo popeljejo na nekajurno raziskovanje Drave in okolice.

Foto: Jure Banfi/OKS

Za konec predzadnjega dne se je slovenska bakla povzpela do dvorca Bukovje na robu Dravograda, kjer jo je sprejela županja Marijana Cigala. Po obeh bregovih Drave v Dravogradu je nato bakla pretekla slaba dva kilometra in se ustalila ob atletski stezi stadiona Dravograd. Nesli so jo dravograjski košarkarji, nogometaši, judoisti, planinci, odbojkarji, upokojenci, vzgojiteljice ... pestra paleta ponosnih koroških prijateljev znanilke prihajajočih olimpijskih iger. Tudi tu ni manjkala harmonika, meh je namreč raztegnila Alina Mrak, županja Marijana Cigala pa jo je za konec predala še častnemu občanu, slikarju Srečku Frühaufu.

Slovenska bakla jutri zaključuje svojo misijo popotovanja po vseh slovenskih občinah, saj se v Tokiu začenjajo olimpijske igre in bakline promocijske turneje bo tako konec. Njen zaključek bo tam, kjer je je pred tremi meseci tudi rodila, torej na Ravnah na Koroškem, še prej pa bo obiskala zadnje tri občine v regiji – Prevalje, Mežico in Črno na Koroškem.

