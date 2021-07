Za jekleno znanilko OI je že 200 občin!

Začetek v Poljanah nad Škofjo Loko je bil obarvan olimpijsko z zastavicami malčkov tamkajšnjega vrtca, ki so baklo pričakali pred Šubičevo hišo, kulturnim centrom slikarjev Šubic. Za baklo sta nato poprijeli odlični smučarski skakalki, domačinki Ema Klinec in Nika Križnar, ki sta bili prvi med mnogimi predajami vse do pet kilometrov – po stranskih poteh - oddaljene Gorenje vasi. Tekli so še olimpijski maratonec Anton Kosmač, paralimpijka Ana Justin, člani Kolesarskega društva Belaunce, Društva letalcev Kragulj, Planinskega društva Sovodenj, Društva OPV Šport, Košarkarskega kluba Gorenja vas, Strelskega društva Gorenja vas, Športnega društva sv. Urban, Plezalnega društva Cempin, Planinskega društva Gorenja vas, Smučarskega kluba Poljane in Karate kluba Ronin. Ob prihodu v Gorenjo vas je številne navdušene tekače nagovoril župan Milan Čadež, prisotnim in bakli pa je zaplesala folklorna skupina Turističnega društva Žirovski vrh. In poldruga ura v občini Gorenja vas – Poljane je minila, kot bi mignil.

Foto: Jan Gregorc/OKS

V Žireh so se ob prihodu bakle zgrinjali črni oblaki, grmelo je povsod po okoliščih hribih, a ujma se je usmilila nosilcev bakle in zaobšla živahen tek in simpatičen dogodek. Ta se je začel v Nordijskem centru Žiri pri skakalnicah, član domačega kluba Rok Oblak pa se je z baklo pogumno spustil prek hrbtišča največje skakalnice, ki sta mu jo do odskočne mize prinesli odlični članici SSK Žiri, že omenjeni Ema Klinec in Nika Križnar. Proti središču Žirov so si baklo podajali številni domači mladi in nekdanji športniki, med drugim jo je ponesel tudi nekdanji skakalec Primož Kopač, prvi slovenski udeleženec ZOI v Albertvillu 1992 pod zastavo samostojne države. Prvič je bakla sedla tudi v gokart, po ulicah Žirov jo je popeljala Katja Pivk. S plamenico, ki ima za seboj že več kot 6.500 pretečenih kilometrov, so tekli tudi nekdanjka olimpijska maratonka Žana Jereb, pa žirovski plezalci, kolesarji, judoisti in orientacijski tekači, ob prihodu pred Športno dvorano Žiri pa jo je pozdravil še župan mag. Janez Žakelj.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Gostovanje v Škofji Loki je potekalo v središču mesta na čudovito prenovljenem Mestnem trgu, kjer so športniki odtekli nekaj krogov po loškem središču. Nosilci so bili sami znani škofjeloški športniki, tudi olimpijci, med njimi smučarski tekač Ivo Čarman, zadnji nosilec olimpijske bakle v Sarajevu 1984, nekdanja odlična alpska smučarka Špela Bračun, ter nekdanji mladinski svetovni prvak v slalomu Matic Skube in dobitnik treh kolajn z evropskih gimnastičnih prvenstev na konju z ročaji Sašo Bertoncelj. Tekli so tudi številni člani društev in klubov iz Škofje Loke, vse zbrane okoli bakle pa sta nagovorila tudi Igor Draksler (Zavod za šport Škofje Loke) in mag. Janez Sodržnik (OKS-ZŠZ).

Foto: Jan Gregorc/OKS

V Železnikih, že dvestoti obiskani občini, kjer so bakli pokazali tudi svoj znameniti plavž, se je vse vrtelo okoli bakline karavane pri bazenu, osrednjem stičišču mladih v Selški dolini. Po pozdravih župana mag. Antona Luznarja, našega skakalnega asa Ceneta Prevca in paralimpijca Jureta Rejca so občani nadvse športno aktivnih Železnikov tekli kroge okoli bazena. Ponosno so držali baklo in vihteli olimpijske zastave domači nogometaši, rokometaši, atleti in plavalci, seveda je bil med tekači tudi Cene, srednji od treh bratov Prevc, ki že dolga leta nosijo ime Železnikov po svetu.

Do konca prečesavanja Slovenije z baklo so ostali vsega trije dnevi, v katerih bo bakla gostovala na Koroškem. Tako bo jutri že v občinah Mislinja, Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju in Podvelka. Kdor želi pozdraviti baklo ali se z njo fotografirati, ima tako le še do petka čas, da se odpravi na Koroško, kjer bo slovenska bakla vse do odprtja olimpijskih iger v Tokiu, torej do petkovega popoldneva, obiskala ducat tamkajšnjih občin s slavnostnim zaključkom na Ravnah na Koroškem.

Vsebino omogoča Telekom Slovenije.