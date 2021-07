Francoski kralj Pogačar zaželel srečno pot skozi Komendo

Jekleno-lesena znanilka prihajajočih olimpijskih iger, do katerih so še vsega štirje dnevi, se je mudila v štirih gorenjskih občinah, ki so ji kar vse po vrsti želele razkazati čim več. Z baklo so tekali po ulicah in poteh Cerkelj na Gorenjskem, Vodic in Naklega, vmes pa tudi po hipodromu v Komendi, kjer je prihod bakle v svojo občino po telefonu pozdravil naš veliki kolesarski šampion Tadej Pogačar.

V Cerkljah se je množica zbrala pred OŠ Davorina Jenka, kjer sta jo za uvod pozdravila župan Franc Čebulj in olimpijka ter naša nekdanja vrhunska biatlonka Tadeja Brankovič. Nato so se ob dobra dva kilometra dolgo progo razvrstili številni nosilci, razdeljeni v pet predaj. Začeli so malčki iz vrtca Murenčki, nadaljevali učenci, učitelji in ravnatelj OŠ Davorina Jenka, pa predstavniki občine in društva upokojencev, tekli so tudi člani Športnega društva Krvavec, Nogometnega kluba Velesovo, Ženskega nogometnega kluba Cerklje, Atletskega kluba Cerklje, Rokometnega kluba Cerklje in Športnega društva Lipa ter slepi parašportnik Emil Muri. Krog po poteh skozi Cerklje in mimo polj pšenice, kozure in krompirja je trajal slabe pol ure, tekčai so se vrnili na izhodišče, prejeli zapestnice jeklene volje, se fotografirali in pomahali bakli v slovo.

V rumeni Komendi, kjer je vse v znamenju Tadeja Pogačarja, so se nosilci slovenske bakle zbrali na hipodromu, ki je bil še odet v transparente našega kolesarskega asa, ki je prek telefona iz Pariza navzočim sokrajanom namenil nekaj pozdravnih besed in jih seveda spodbudil, naj še ta konec tedna znova navijajo zanj in za ostale slovenske kolesarje, ki se bodo v predmestju Tokia borili za olimpijske kolajne. Goste so pozdravili tudi župan Stanislav Poglajen ter naša odlična smučarska tekača, bronasta iz Sočija 2014 Vesna Fabjan in nosilec olimpijske bakle iz Sarajeva 1984 Ivo Čarman. Predstavili so se tudi Tomaž Tabernik (Konjeniški klub Komenda) s svojim konjem, članice Twirling in mažoretnega kluba Komenda in člana Društva Stari traktor Moste s traktorskima starodobnikoma. Vsi navedeni so tudi odtekli oziroma odgalopirali ali odpeljali 600-metrski krog, podobno kot tudi krajani Komende, člani orientacijskega kluba, športnega društva, judo kluba, nogometnega kluba in občine.

Foto: Jan Gregorc/OKS

V Vodicah je baklo in zbrane tekače najprej pozdravila Marcela Barle s harmoniko, v družbi narodnih noš pa je sokrajane naprej pozdravil župan Aco Franc Šuštar, zatem pa še odličen vodiški smučar in dvakratni olimpijec Žan Kranjec. Ob navijanju malčkov iz vrtca Škratek Svit se je nato kar celotna karavana podala na štirikilometeski tek proti Utiku in nazaj, dva ducata tekačev sta tekla večinoma po makadamskih poteh skozi pšenična in koruzna polja. Tudi ob koncu je zbrane pozdravila harmonika in jeklene zapestnice, župan Šuštar pa je baklino karavano povabil še na kozarec osvežitve, saj je bilo v Vodicah še kar pošteno vroče.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Ponedeljkov zaključek in četrti obisk bakle tega dne je bil v Naklem, kjer so se povabljenci občine zbrali v Mladinskem športnem parku ob gorenjski avtocesti. Tudi tu je plamenico, izdelek Skupine SIJ, ki bo konec tedna končala svojo misijo po Sloveniji, pozdravil župan. Prav Ivan Meglič se je sprva še nekako upiral teku po celotni trasi, dolgi dober kilometer, a so ga zbrani olimpijci pregovorili in župan je brez težav v zmernem tempu odtekel celotno pot skozi Naklo. Ob njem so tekli sami izbrani olimpijci – Robert Kranjec, Brigita Langerholc, Polona Zupan, Branko Mirt in slepi paralimpijec Sandi Novak. V prijetnem hladu pod šotorom je župan baklo še pogostil z limonado in vročega ponedeljka na Gorenjskem je bilo počasi konec.

Slovenska bakla bo jutri končala s pohajkovanjem po Gorenjskem, ponesli jo bodo še po občinah Gorenja vas –Poljane, Žiri, Škofja Loka in Železniki.

