Najbolj priljubljeni vodni športi, ki jih to poletje morate preizkusiti!

Oglasno sporočilo

Foto: People photo created by wayhomestudio - www.freepik.com

Med najbolj priljubljene vodne športe pri nas sodijo snorklanje, potapljanje, supanje ter kajakaštvo. Se tudi vi želite preizkusiti v katerem od naštetih? Preberite, zakaj jim morate tudi sami dati priložnost!

Snorklanje

Snorklanje ali »potapljanje na dah« je aktivnost, ki je nedvomno priljubljena že vrsto let. Odlično je za tiste, ki jih podvodni svet zanima in bi si ga želeli bolje ogledati. Primerno je tudi za začetnike oziroma za tiste, ki morda niso v najboljši telesni pripravljenosti. Ker pa lahko snorklanje zlahka stopnjujemo, brez težav predstavlja zanimivo aktivnost tudi za tiste, ki bi si želeli nekoliko večjega izziva. Ne glede na težavnost pa s snorklanjem dobro razgibamo celotno telo in ga okrepimo.

Snorklanje je primerno tudi za otroke, a je tukaj treba poudariti, da morajo otroci vedno snorklati pod nadzorom odrasle osebe. Sicer za to aktivnost ne potrebujemo nobene posebne licence in dovoljenja; potrebujemo samo dobro opremo, voljo ter nekaj previdnosti.

Pri snorklanju je vsekakor pomembno, da se ga lotimo počasi in ne pretiravamo. Čeprav gre za precej varen šport, priporočamo previdnost. Dobro je, če se kot začetniki zadeve lotite še s kom, da ne boste sami, če bi slučajno šlo kaj narobe. Prav tako je pomembno, da ostanete na razdalji do 150 metrov od obale; od tam naprej namreč smejo voziti plovila in lahko pride do nesreče.

Katero opremo potrebujemo? Oprema za snorklanje je načeloma precej preprosta in tudi cenovno dostopna, kar je še en razlog, zakaj je ta šport tako priljubljen. Vseeno pa ga ne smemo vzeti zlahka; kakovostna oprema igra tukaj izjemno pomembno vlogo, saj lahko le z njo varno odkrivamo podvodni svet. Osnovna oprema sta maska za snorklanje ter dihalka, za hitrejše plavanje pa lahko uporabljate tudi plavutke.

Potapljanje

Za tiste, ki jim snorklanje ni dovolj, je tukaj potapljanje. Gre za nekoliko zahtevnejšo aktivnost, za katero moramo opraviti potapljaški izpit. Če se udeležite tečaja, vas bodo izkušeni inštruktorji naučili vsega, kar morate vedeti, preden se sami odpravite v modre globine. Sicer pa je lahko potapljanje izjemno doživetje; z njegovo pomočjo lahko odkrivate svet v popolnoma drugi dimenziji in se na novo zaljubite v morsko kraljestvo.

Katero opremo potrebujemo? V primerjavi s snorklanjem je oprema za potapljanje nekoliko obsežnejša in v tem primeru je še toliko bolj pomembno, da je res kakovostna in zanesljiva. Za potapljanje poleg jeklenke potrebujemo še uteži, potapljaški jopič, regulator, respirator, potapljaško obleko, plavutke in masko.

Vas zanima več o potapljanju? Preberite nasvete za potapljače začetnike!

Supanje

Supanje je postalo v zadnjih letih eden izmed najbolj priljubljenih vodnih športov pri nas. Primerno je za ljudi vseh starosti, ne glede na telesno pripravljenost. Poleg tega lahko supamo tako po morju kakor tudi po jezerih, zato je odlična izbira za vse, ki bi se radi osvežili, a ne živijo v neposredni bližini morja.

Foto: Water photo created by diana.grytsku - www.freepik.com

S supanjem krepimo svoje celotno telo; z rokami premikamo veslo, z nogami se držimo na deski, s trupom pa lovimo ravnotežje. Če vam veslanje na deski stoje na začetku ne gre najbolje, lahko brez težav supate na kolenih. Rešitev pa imamo tudi za vse, ki vam je samo supanje preveč enostavno – preizkusite se v kakšnih posebnih vadbah, denimo jogi na SUP-u.

Katero opremo potrebujemo? Za supanje ne potrebujemo praktično ničesar, razen seveda deske in vesla. Ker so lahko kakovostne deske nekoliko večji finančni zalogaj, svetujemo, da si SUP na začetku izposodite in ugotovite, ali vam takšna aktivnost sploh ustreza. Prav tako je izposoja smiselna za tiste, ki supajo samo nekajkrat letno. V trgovinah Hervis si lahko SUP ugodno izposodite. Tako vam deske in vesla ne bo treba kupiti, če ju ne boste veliko uporabljali ali če bi supanje radi pred nakupom opreme preizkusili. Opremo si lahko enostavno izposodite ter jo po uporabi vrnete.

Kajakaštvo

Če niste ljubitelj morja in jezera, se lahko s kajakom spustite po reki! Gre za nekoliko bolj adrenalinski šport, ki pa je lahko sicer ob upoštevanju navodil primeren tudi za začetnike. S kajakaštvom okrepimo predvsem mišice v rokah, sama zahtevnost pa je odvisna predvsem od tega, kakšno reko izberemo. Seveda pa lahko s kajakom plujemo tudi po jezerih in morju – v tem primeru je vožnja bolj sproščujoča.

Foto: People photo created by senivpetro - www.freepik.com

Za kajakaške začetnike je priporočljivo, da izberejo mirnejše reke, prav tako pa je smiselno, da se na začetku kajakaštva lotite z inštruktorjem ali nekom, ki je v tem že nekoliko izkušen. Za bolj izkušene kajakaše, ki si želijo novih izzivov, so primerne tudi bolj divje reke, ki vas bodo napolnile z adrenalinom ter vas odnesle izven cone udobja.

Kajakaštvo je aktivnost, ki jo je priporočljivo izvajati v družbi. Ne samo da je tako bolj zabavno, ampak tudi bolj varno. Kljub vsemu je reka nepredvidljiva, in če imamo ob sebi več ljudi, si lahko med seboj pomagamo, če bi se karkoli zalomilo.

Katero opremo potrebujemo? Med obvezno opremo nedvomno sodita kajak ter dvostransko veslo. Ker pa je varnost res izjemnega pomena, je treba imeti tudi čelado in rešilni jopič. Izkušeni kajakaši priporočajo tudi neoprensko obleko. Vse več športnih centrov, sploh tistih ob rekah, ponuja tudi možnost izposoje opreme za kajakaštvo. Tako se lahko v športu najprej preizkusite in se šele potem odločite za nakup lastne opreme.

Vodni športi lahko nedvomno popestrijo vaše poletje ter vas spodbudijo, da tudi v vročih dneh skrbite za svoje zdravje.

Če se tudi sami želite zabavati in hkrati skrbeti za svoje telo, si lahko na Hervisovem spletnem mestu ogledate široko ponudbo opreme za vodne športe. V Hervisovih poslovalnicah pa vam je na voljo tudi možnost izposoje SUP-a.

Naročnik oglasne vsebine je Hervis.