Bombni napad v Afganistanu, med mrtvimi tudi pomemben protitalibanski duhovnik #video

Footage of Bomb blasts inside Herat mosque 🕌. #Afghanistan pic.twitter.com/zo4GRECuti — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) September 2, 2022

"Na poti proti mošeji so bili ubiti Mujib Rahman Ansari, nekateri njegovi stražarji in civilisti," je povedal tiskovni predstavnik policije v Heratu, poroča STA. Predstavnik za odnose z javnostmi Zabihula Mudžahid je prek Twitterja sporočil, da bodo napadalci kaznovani, ob smrti Ansarija pa je izrazil sožalje.

Ansari je konec junija na velikem zborovanju več tisoč učenjakov in starešin, ki so ga organizirali talibani, odločno govoril v obrambo skupine in obsodil vse, ki so nasprotovali njihovi oblasti.

A huge bomb blast at Gazargah Mosque in Herat city killed its influential imam, who called earlier this year for those who commit “the smallest act” against the government to be beheaded.https://t.co/BjLt6WVi9E — AFP News Agency (@AFP) September 2, 2022

Odkar so talibani ponovno prevzeli oblast, v državi beležijo vse več napadov na verske objekte. Teroristična skupina Islamska država je prevzela odgovornost za številne od teh napadov na verske manjšine, vendar odgovornosti za današnji bombni napad ni takoj prevzela.