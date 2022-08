ZDA bombardirale Afganistan: ubit vodja Al Kaide

Napad v afganistanski prestolnici so potrdili tudi talibani. "Gre za kršitev mednarodnih načel in sporazuma iz Dohe. Takšna dejanja so ponovitev propadlih izkušenj zadnjih 20 let in so proti interesom ZDA, Afganistana in regije," so sporočili talibani, ki vladajo v Kabulu po ameriškem umiku septembra lani.

ZDA so v nedeljo v napadu z brezpilotnim letalom v Kabulu ubile enega od voditeljev teroristične mreže Al Kaida in nekdanjega tesnega sodelavca Osame bin Ladna Ajmana al Zavahirija. Novico je po televiziji sporočil ameriški predsednik Joe Biden.

"Nocoj smo spet jasno pokazali, da ni pomembno, kako dolgo bo trajalo ali kje se skrivaš. Če ogrožaš naše ljudi, te bodo ZDA našle in odstranile," je dejal Biden.

"Nikoli ne bom dovolil Afganistanu, da spet postane zavetišče za teroriste. Ni ga več in zagotovili bomo, da se ne zgodi nič podobnega. Tega terorističnega voditelja ni več," je dodal ameriški predsednik.

Politični obliž

Al Zavahirijeva smrt je politični obliž na rano ameriškega umika iz Afganistana, po katerem je začela javna podpora Bidnu v ZDA padati.

Biden je bil sicer kot podpredsednik ZDA proti napadu posebnih enot na hišo v pakistanskem Abotabadu, kjer so 2. maja 2011 na ukaz tedanjega predsednika ZDA Baracka Obame ubili vodjo Al Kaide Osamo bin Ladna.

Zdajšnji predsednik je zdaj izdal ukaz za napad, v katerem so ubili bin Ladnovega naslednika. Napad je odobril prejšnji četrtek, izvedla ga je obveščevalna agencija Cia z brezpilotnim letalom, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na zaupne obveščevalne vire. Biden je med nagovorom narodu izrekel pohvalo obveščevalcem za vztrajno in uspešno delo.

Tiralica za 25 milijonov dolarjev

Za al Zavahirija dolgo časa ni bilo jasno, ali je sploh še živ. Potem pa je aprila objavil posnetek s pohvalo ženske v Indiji, ki si je kljub prepovedi nadela hidžab. Takrat je postalo jasno, da je človek, za katerim so Američani objavili 25 milijonov dolarjev vredno tiralico, še živ. Ameriški obveščevalci oziroma sodelavci so kasneje v Kabulu odkrili njegovo ženo, hčer in vnuke.

Živeli so v hiši, ki je v lasti enega od talibanskih voditeljev, Siradžudina Hakanija. Kmalu so potrdili, da je tam tudi al Zavahiri. Biden je dobival sprotna poročila, 1. julija pa so mu predstavili načrt napada.

Napad z brezpilotnikom

Al Zavahiri naj bi bil na balkonu hiše, ko sta ga zadeli kar dve raketi hellfire (peklenski ogenj) iz brezpilotnega letala.

Družina naj bi bila v drugem delu hiše, ki je ostal cel. Napad drugih žrtev ni terjal, Američani naj bi iz zraka in z obveščevalci na terenu potrdili, da je bil al Zavahiri ubit.

Nekdanji zdravnik

Al Zavahiri je začel sodelovati z bin Ladnom v času sovjetske zasedbe Afganistana, ko sta se skupaj borila proti komunistom, tudi s pomočjo ameriškega orožja. Bin Laden je bil vodja in finančnik, nekdanji egiptovski zdravnik al Zavahiri pa ideolog in strateg. Združila sta moči v teroristični skupini v Al Kaida. Al Zavahiri je bil od leta 1998 bin Ladnov namestnik.

Al Kaido sta spremenila v skupino, katere glavni cilj je bil napad na Američane kjerkoli po svetu. Po bin Ladnovi smrti je mrežo prevzel al Zavahiri in jo vodil z območja na meji med Afganistanom in Pakistanom tudi v letih, ko je Al Kaida izgubljala primat med teroristi in islamskimi skrajneži v korist Islamske države.