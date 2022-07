Šef Cie spregovoril o Putinovem zdravju #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



7.17 Vodja Cie: Ni dokazov, da Putin ni zdrav

V medijih se pojavlja vse več nepotrjenih ugibanj, da je Putin, ki bo letos dopolnil 70 let, slabega zdravja, da ima morda raka. Vendar je Burns dejal, da za to ni nobenih dokazov, in v šali dodal, da je bil videti "preveč zdrav".

Njegove pripombe so sledile ameriški napovedi, da bodo Ukrajini zagotovile več orožja dolgega dosega. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je pred tem dejal, da se Rusija v Ukrajini ne osredotoča več "samo" na vzhod, in namignil, da se je strategija Moskve spremenila po tem, ko je Zahod Ukrajini dobavil takšno orožje.

"Veliko je govoric o zdravju predsednika Putina, a kolikor lahko rečemo, je predvsem preveč zdrav," je dejal Burns na varnostnem forumu v Aspnu v Koloradu, poroča BBC.

Burns: Putin verjame v nadzor

Burns, ki je bil veleposlanik v Moskvi, je dejal, da ruskega voditelja opazuje in se z njim ukvarja že več kot dve desetletji. Putin "zelo verjame v nadzor, ustrahovanje in obračunavanje", te lastnosti pa so se v zadnjem desetletju še zaostrile, saj se je krog njegovih svetovalcev skrčil, je dejal vodja Cie.

"Prepričan je, da je njegova usoda kot ruskega voditelja, da Rusija ponovno postane velika sila. Prepričan je, da je ključ do tega, da ponovno vzpostavi območje vpliva v ruski soseščini, tega pa ne more doseči, če ne obvladuje Ukrajine," je še prepričan Burns.

"Putin verjame svoji retoriki"

Burns je novembra lani odpotoval v Moskvo, da bi opozoril na resne posledice vdora v Ukrajino, saj so ZDA zbrale obveščevalne podatke o ruskih načrtih. Vendar je direktor Cie dejal, da je odšel "bolj zaskrbljen, kot je tja prišel".

Načrti ruskega predsednika so temeljili na "zelo zgrešenih predpostavkah in nekaterih resničnih iluzijah, zlasti glede Ukrajine in volje do upora", je dejal Burns.

"Putin res verjame svoji retoriki. V preteklih letih sem ga slišal zasebno govoriti, da Ukrajina ni prava država. Resnične države se borijo. In to so storili Ukrajinci." ZDA ocenjujejo, da je bilo do zdaj v Ukrajini ubitih približno 15 tisoč ruskih vojakov, ranjenih pa je bilo morda 45 tisoč, je dejal Burns. Ocenil je, da so bile ukrajinske izgube nekoliko manjše.