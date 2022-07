Zlovešče besede čečenskega vojnega zločinca: Naslednja je na vrsti Poljska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ramzan Kadirov, vodja Čečenske republike (to je republika znotraj Ruske federacije), se želi pred svojimi rojaki predstaviti kot neustrašen vojskovodja in si tako povečati priljubljenost ter še bolj utrditi oblast. Hkrati želi svoje čečenske nasprotnike, ki se bojujejo za Ukrajino, preostalim Čečenom prikazati kot protiislamske.

Foto: Reuters

"Načrti so veličastni. Že razvijamo načrt za demilitarizacijo držav Nata. Poljska je po zajetju Kijeva prva v vrsti. Ukrajina je rešena, zanima me Poljska," je dejal Ramzan Kadirov, čečenski voditelj in glavni zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Na aplikaciji Telegram je sporočil, da je Rusija edina država na svetu, ki je spregovorila o nespametnosti, ki jo širi Zahod.