Tako je Erdogan presenetil Putina #vŽivo

147. dan vojne v Ukrajini. Včeraj se je ruski predsednik Vladimir Putin v Teheranu sestal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki je v Iranu ruskemu in iranskemu kolegu Ebrahimu Raisiju sporočil, da pričakuje njuno polno podporo v boju Ankare proti "teroristom" v Siriji. Vsi trije pa so se zavezali k ohranitvi neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Sirije. Putin je opozoril, da želi Zahod Sirijo razkosati. Erdogan pa je Putinu ob prihodu pripravil majhno presenečenje. Ruski predsednik ga je moral v sprejemnici čakati vsaj minuto, preden se je pojavil turški predsednik. Goste običajno pusti čakati ruski predsednik Putin.

Ruski vojaki na območju Ukrajine poleg vojnega stanja, ki ga ustvarjajo, požigajo tudi poljščine in zažigajo pšenico. Ukrajinski gasilci in drugi prostovoljci imajo zato s požari na poljih veliko dela.

Po navedbah nemške tiskovne agencije dpa je Putin po srečanju pozval k večji enotnosti pri odnosu do Sirije, Zahod pa obtožil vmešavanja in želje po razkosanju te države. Temu se morajo Rusija, Turčija in Iran zoperstaviti, je dejal, ključno vlogo pri prihodnosti Sirije pa je pripisal Iranu.

Iranski predsednik Raisi je po pogovorih pozval k diplomatski rešitvi vojne v Siriji, vsi trije voditelji pa so se po navedbah ruske tiskovne agencije Tass dogovorili za novo srečanje, ki ga bo gostila Rusija.

Putin je opozoril, da so razmere "posebej skrb vzbujajoče" na območjih, ki niso pod nadzorom sirskih oblasti, saj je tam večja nevarnost za razmah ekstremizma in separatizma.

Erdogan pa je napovedal, da se bo "boj proti terorističnim organizacijam nadaljeval ne glede na to, kje in kdo jih podpira".

Turčija grozi z novo vojaško ofenzivo

Turčija že več tednov grozi z novo vojaško ofenzivo na severu Sirije, pri čemer se sklicuje na "teroristične" grožnje. Erdogan želi na severu Sirije ustvariti "varno območje" in pregnati kurdske borce 30 kilometrov od turške meje.

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je danes Erdogana opozoril, da bi bila ponovna ofenziva Ankare na severu Sirije škodljiva za širšo regijo.

Rusija, Turčija in Iran so se v zadnjih letih večkrat sestali, da bi razpravljali o Siriji v okviru mirovnega procesa iz Astane, ki naj bi končal več kot 11 let trajajoči konflikt v tej arabski državi. Vse tri države so tudi aktivno vpletene v dogajanje v Siriji. Rusija in Iran podpirata režim v Damasku, Turčija pa podpira upornike.