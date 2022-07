Putin v Teheran, predvideno tudi dvostransko srečanje z Erdoganom #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

146. dan vojne v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin bo danes na obisku v Teheranu, kar bo njegov drugi obisk v tujini od začetka ruske agresije na Ukrajino. V iransko prestolnico bo prispel tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, v ospredju pogovorov voditeljev Rusije in Turčije ter iranskega predsednika Ebrahima Raisija bo Sirija.

6.54 ZDA o največji kadrovski čistki Ukrajine: Nadaljujemo izmenjavo obveščevalnih podatkov

Združene države bodo ukrajini še naprej zagotavljale obveščevalne podatke po nedavnih kadrovskih spremembah v notranjem krogu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je še povedal ameriški State Department.

Zelenski je v največji notranji čistki v Kijevu od začetka vojne odstavil vodjo ukrajinske obveščevalne službe in glavno tožilko, pri tem pa navedel, da dvojica ne izkoreninja ruskih vohunov.

Zelenski je pojasnil, zakaj je zamenjal vodjo državne varnostne službe Ivana Bakanova in generalno državno tožilko Irino Venediktovo. Dejal je, da več kot 60 njihovih zaposlenih dela proti Ukrajini na ozemlju, ki ga zaseda Rusija. Dodal je, da je bilo zabeleženih 651 kazenskih postopkov v zvezi z visoko izdajo.

6.21 Putin na obisk v Teheran

V Kremlju so ob najavi Putinovega obiska prejšnji teden sporočili, da se bodo srečali voditelji držav, ki jamčijo za mirovni proces v Siriji.

Rusija, Turčija in Iran so ključni akterji vojne v Siriji, ki traja že od leta 2011. Moskva in Teheran podpirata režim Bašarja al Asada, medtem ko je Ankara na strani upornikov. Trojica držav je leta 2017 sprožila t. i. proces iz Astane, katerega cilj naj bi bil vzpostavitev miru v Siriji.

Turčija je sicer konec maja sprožila novo operacijo na severu Sirije, kjer si prizadeva vzpostaviti varnostno območje ob meji. V Moskvi in Teheranu so ofenzivo kritizirali.

Erdogan in Putin bosta imela v Teheranu tudi dvostransko srečanje, njuno prvo od začetka vojne v Ukrajini. Turčija, sicer članica Nata, si že dlje časa prizadeva posredovati med Moskvo in Kijevom.

Med drugim v Turčiji potekajo pogovori Rusije in Ukrajine o deblokadi izvoza ukrajinskega žita, na katerih naj bi dosegli določen napredek. Po napovedih Kremlja naj bi predsednika govorila o mehanizmih, ki bi omogočili izvoz žita iz Ukrajine.