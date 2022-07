Von der Leyen: Rusija bo EU verjetno povsem prekinila dobavo plina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Scenarij, da Rusija povsem prekine dobavo plina, je verjeten. To bi prizadelo vso Evropsko unijo," je danes v Bruslju povedala predsednica Evropske komisije. Ob sklepanju, da bo Rusija povsem ustavila dobavo plina, je treba s tem energentom varčevati, da bodo hitreje napolnjena skladišča, je dodala.

"Moramo zmanjšati porabo tega energenta"

"Zato moramo zmanjšati porabo plina," je pozvala predsednica komisije. Predlog uredbe, ki ga je pripravila komisija, predvideva določitev cilja, da bi države članice med 1. avgustom letos in 31. marcem 2023 porabo tega energenta zmanjšale za 15 odstotkov.

Bruselj je države pozval, naj do konca septembra posodobijo svoje načrte, kako nameravajo doseči ta cilj. Komisiji morajo o napredku poročati vsaka dva meseca, so navedli.

Obenem bi uredba Evropski komisiji omogočila, da bi po posvetovanju s članicami razglasila opozorilo na ravni unije glede varnosti dobav plina. Sprožili bi ga lahko v primeru velikega tveganja za hudo pomanjkanje plina ali izjemno visoko povpraševanje po njem. Sprožitev opozorila bi pomenila uvedbo obveznega zmanjšanja porabe plina za vse članice.

Da bi države lahko dosegle zgoraj navedeni cilj, je komisija predstavila tudi evropski načrt za zmanjšanje porabe plina, ki vključuje ukrepe, načela in merila za usklajeno zmanjšanje.

Plin bi lahko zamenjali z drugimi energenti

Osredotoča se na zamenjavo plina z drugimi energenti, pri čemer naj imajo prednost obnovljivi viri energije ter alternative, ki manj onesnažujejo okolje. Zamenjava s premogom, nafto ali jedrsko energijo naj bo začasna, poudarjajo v Bruslju.

Izpostavljajo še pomen varčevanja z energijo. Komisija vse članice poziva, naj s kampanjami spodbujajo k manj intenzivnemu ogrevanju in hlajenju. Z nižjo temperaturo pozimi in višjo poleti v poslopjih, ki jih upravljajo javne institucije, so lahko tudi zgled državljanom.

O načrtu Evropske komisije bodo predvidoma prihodnji torek na izrednem zasedanju v Bruslju razpravljali ministri za energetiko držav članic EU. Na oktobrskem vrhu naj bi ga predsednica komisije predstavila tudi voditeljem EU.

EU priprave na zmanjšanje dobav plina krepi v luči ruske agresije na Ukrajino. Rusija je doslej dobavo tega energenta zmanjšala ali povsem prekinila 12 članicam EU. Obenem obstaja strah, da po rednem remontu, ki naj bi se končal v četrtek, ne bo spet vzpostavila dobave po plinovodu Severni tok 1. Po neuradnih informacijah nekaterih medijev naj bi plin sicer spet stekel, a v zmanjšanih količinah.