Afganistanske TV voditeljice z zakritimi obrazi

Voditeljice na vodilnih afganistanskih televizijah so danes nastopile z zakritimi obrazi. Pred tem so se v soboto uprle novim pravilom, ki so jih uvedli talibanski voditelji in v skladu s katerimi morajo biti ženske v javnosti zakrite, a očitno je bil pritisk premočan.

This is Taliban’s Afghanistan in the 21st century where women are forced to cover themselves from head-to-toe, including female journalists.



Odkar so talibani lani ponovno prevzeli oblast v Afganistanu, so močno omejili delovanje civilne družbe. Še posebej na udaru so pravice žensk in deklet, ki postajajo vse bolj omejene na dom in izključene iz šol, služb in siceršnjega javnega življenja.

Nedavno so izdali še odlok, v skladu s katerim morajo biti ženske v javnosti povsem zakrite, vključno z obrazom, po možnosti morajo nositi tradicionalno burko. Zloglasno ministrstvo za promocijo kreposti in preprečevanje pregreh je nato televizijskim voditeljicam odredilo, da morajo od te sobote odlok spoštovati tudi one.

A voditeljice informativnih oddaj na več glavnih afganistanskih televizijah so se temu najprej v soboto uprle, nato pa danes vendarle popustile in nastopile z zakritimi obrazi, poroča AFP. Hidžabi so zakrili njihova telesa, prav tako so bili prekriti njihovi obrazi, videle so se le še oči. Pred tem so sicer smele nastopati le z naglavno ruto, ki jim je prekrivala lase in vrat.

Talibani naj bi namreč pritisnili na vodstva televizij in jim postavili ultimat, da uporne voditeljice ali premestijo na druga delovna mesta ali jih odpustijo.

Kot še poroča AFP, so medtem nekateri moški televizijski voditelji solidarnost s kolegicami izrazili tako, da so v pisarne prišli z zaščitnimi maskami na obrazih.