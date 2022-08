So ZDA uporabile skrivnostno orožje, ki človeka razreže na koščke?

V začetku tedna so iz Bele hiše sporočili, da je bil v Afganistanu ubit Ajman Al Zavahiri, vodja teroristične organizacije Al Kajda . Napad je z brezpilotnim letalom izvedla ameriška obveščevalna agencija CIA. Kako je bil na balkonu hiše, v kateri se je skrival, z raketo ubit Al Zavahiri, preostali prebivalci objekta pa so po večini odnesli celo kožo, tudi hiša je v večini ostala nepoškodovana, je uradno sicer nejasno, saj Američani niso razkrili bistvenih podrobnosti napada. Številni poznavalci so si sicer enotni, da je bila za atentat na vodjo Al Kaide uporabljena raketa hellfire R9X, ki ne eksplodira, temveč svojo tarčo zmečka in dobesedno razkosa.

Američani so v svojih operacijah na Bližnjem vzhodu že uporabljali rakete hellfire, vendar je šlo v preteklih primerih za klasično različico hellfire AGM-114, ki je ob učinkovitosti znana tudi po povzročanju ogromne kolateralne škode in smrti civilistov. Sprva je bila namenjena boju proti oklepnim vozilom, pozneje pa so jo prilagodili za izvajanje napadov na strateško pomembne tarče.

Ameriška vojska rakete hellfire uporablja od leta 1984. Foto: Guliver Image

Med administracijo predsednika Baracka Obame je opremljevalec ameriške vojske Lockheed Martin na skrivaj razvil še različico hellfire R9X, ki v nasprotju z modelom AGM-114, na katerem je zasnovana, nima eksplozivne bojne glave. Smrtonosni potencial rakete prihaja iz njene kinetične energije in pa šestih rezil, ki se razpnejo pred stikom s tarčo.

Lasersko vodeni projektil hellfire R9X je zato namenjen skoraj izključno eliminaciji natanko določenih oseb z minimalnim tveganjem za civilne žrtve. Američani naj bi raketo prvič uporabili že leta 2017 pri atentatu na Abuja Kheirja Al Masrija, enega od starešin Al Kaide. Takrat so se pojavila prva ugibanja, da imajo ZDA neobičajno orožje, saj je avtomobil, v katerem je bil med napadom z brezpilotnim letalom z raketo ubit Al Masri, v večini nepoškodovan, le v njegovi strehi je zevala velika luknja:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pravijo ji tudi raketa "nindža"

Obstoj rakete hellfire R9X je leta 2019 nato uradno razkril ameriški medij The Wall Street Journal. "Za tarčo je občutek tak, kot da nanjo z neba pade zelo hitro nakovalo," so takrat pri mediju citirali posameznike iz ameriške vojske, ki so bili seznanjeni z novim orožjem. Takrat so ga imenovali tudi "leteči Ginsu". Ginsu je bila znamka kuhinjskih nožev, ki so jih nekoč prodajali v ZDA.

Kako je videti oziroma kako naj bi bila videti raketa hellfire R9X:

Weapon CIA used to get al-Zawahiri. Kinetic Hellfire R9X. No warhead explosives, just blades that swing out to kill only one guy. pic.twitter.com/0dwkC40003 — Jay Hancock (@jayhancock1) August 2, 2022

Združene države Amerike sicer do danes niso uradno potrdile, da bi bila raketa hellfire R9X oziroma raketa "nindža", kar je zaradi relativne latentnosti v primerjavi s klasičnimi eksplozivnimi izstrelki eden od njenih vzdevkov, kdaj uporabljena za napade oziroma na atentate na tarče posebnega pomena. Po mnenju poznavalcev naj bi jo Američani kljub relativni skrivnostnosti že do leta 2019 nekajkrat odvrgli na glave ciljev v Siriji, Iraku, Jemnu, Somaliji, Libiji.

Rakete R9X naj bi največkrat uporabljali za napade na avtomobile, ki so prevažali osebe na tako imenovanem črnem seznamu ZDA. To je prizor iz leta 2019, ko je bil v Siriji zadet hyundai tucson, v katerem se je na sovoznikovem sedežu vozil eden od poveljnikov Al Kaide:

NEW - It looks like the U.S. used another specialist R9X “flying Ginsu” missile today - reportedly targeting an #AlQaeda target traveling between #Azaz & #Afrin in northern #Aleppo.



No explosion; precision strike straight through center of vehicle. Interior shredded. pic.twitter.com/QFLNHHABBf — Charles Lister (@Charles_Lister) December 7, 2019

Najbolj iskanega terorista na svetu so zadeli na balkonu, hiša je ostala cela

Najverjetneje z raketo hellfire R9X, izstrelili so dve, so ZDA v nedeljo izvedle tudi atentat na Ajmana Al Zavahirija, vodjo skrajne organizacije Al Kaida, ki se je skrival v varni hiši v Kabulu.

Kot prikazujejo posnetki hiše, ki so nastali po napadu, je objekt ostal tako rekoč nedotaknjen, počila so le nekatera okna:

This is reportedly an image from the scene of the strike, in #Kabul's Sherpur neighborhood.



The apparent lack of explosive damage may suggest the U.S. used an R9X 'flying ginsu' missile, which is inert & carries self-deploying blades to kill a target with no collateral damage. pic.twitter.com/LLI31wT3Oe — Charles Lister (@Charles_Lister) August 1, 2022

Mediji so sprva poročali, da v napadu na Al Zavahirija ni bilo civilnih žrtev, vendar pa to po poročanju nekaterih virov ne drži, saj naj bi v raketnem napadu umrla tudi dva sorodnika lastnika varne hiše, v kateri se je skrival iskani terorist.

Talibanske oblasti so sicer vseskozi zatrjevale, da ne vedo, kje je Al Zavahiri, zagotovo pa naj se ne bi skrival v Kabulu. Danes so talibani Združene države Amerike tudi opozorili, da "naj bo to zadnjič, ko izvajajo nezakonite napade z droni v Afganistanu".

Uporaba brezpilotnih letal za napade in atentate v tujih državah je že dve desetletji ena od najbolj kontroverznih vej ameriške zunanje politike. Po terorističnem napadu na Svetovni trgovinski center leta 2001 je dala zeleno luč za začetek tovrstnega obračunavanja s krivci za ameriške civilne žrtve administracija takratnega predsednika ZDA Georgea Busha mlajšega.



Foto: Flightradar24

Napade z brezpilotnimi letalniki, ki jih ZDA izvajajo predvsem na Bližnjem vzhodu, je leta 2009 še precej okrepil oziroma program razširil naslednji ameriški predsednik Barack Obama. Njegov naslednik Donald Trump je leta 2017 medtem ameriški vojski in obveščevalni agenciji CIA zaupal popolno avtonomijo pri odločanju za napade z droni, kar pomeni, da zanje ni bila več potrebna odobritev Bele hiše.



Joe Biden je po prihodu na oblast to odločitev Trumpa razveljavil in naročil revizijo ameriške politike glede napadov z droni. Ti so se sicer nadaljevali tudi pod Bidnovo administracijo: verjetno najodmevnejši se je zgodil avgusta lani med umikom ameriške vojske iz Afganistana, ko so ZDA z brezpilotnim letalnikom raketirale napačno tarčo in ubile deset civilistov, med njimi sedem otrok.