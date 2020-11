Bo novi virus zamajal tudi eno od najbolj izoliranih držav na svetu?

Je Severna Koreja zaradi pandemije novega koronavirusa na pragu katastrofe? Čeprav v eni od najbolj izoliranih držav na svetu do zdaj uradno niso zabeležili še nobenega potrjenega primera okužbe, s katerim se je sicer na globalni ravni okužilo 62 milijonov ljudi, se je severnokorejski voditelj Kim Džong Un očitno odločil za uvedbo še strožjih ukrepov za preprečitev širjenja okužb. Med drugim naj bi še dodatno zaostril že pred tem skoraj neprepustni mejni režim, prekinil skoraj vso trgovino s Kitajsko, neuradno pa naj bi zaradi "zločinov, ki so povezani s covid-19", naročil usmrtitev najmanj dveh ljudi.

Čeprav v Severni Koreji uradno niso potrdili nobenega primera okužbe z novim koronavirusom, nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da je možno, da so se prvi primeri okužb v državi pojavili do začetka letošnjega marca. Severnokorejska vlada se je na pojav bolezni covid-19 v Wuhanu na Kitajskem odzvala januarja. V Pjongjangu so se med drugim odločili za zaprtje meje s Kitajsko, omejili pa so tudi druga potovanja v državo. Ameriški analitični portal 38 North je aprila poročal, da jim je z ukrepi uspelo zajeziti prvi val epidemije.

Kim prekinil uvoz dobrin iz Kitajske

Strožji ukrepi za preprečitev širjenja okužb, za katere se je po poročanju tujih medijev zdaj odločil severnokorejski voditelj Kim Džong Un, so v mednarodni javnosti zato naleteli na presenečene odzive. Najbolj bode v oči zaustavitev trgovine s sosednjo Kitajsko. Po poročanju CNN je slednja v Severno Korejo oktobra izvozila samo za 253 tisoč ameriških dolarjev dobrin, kar je, glede na denarno vrednost, manj, kot je Kitajska prejšnji mesec izvozila v Monako in Lihtenštajn.

Nobena skrivnost ni, da je Kitajska že tradicionalno največja trgovinska partnerica Severne Koreje in s tem pomembna ekonomska podpornica tamkajšnjega komunističnega režima. Pred sprejetjem glavnih mednarodnih sankcij zaradi severnokorejskega jedrskega programa v letih 2016 in 2017 je Kitajska predstavljala 90 odstotkov vse severnokorejske zunanje trgovine.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je odločil za začasno prekinitev trgovine s Kitajsko. Foto: Reuters

Zakaj se je Kim odločil za prekinitev gospodarskih vezi z najpomembnejšo zaveznico, uradno ni bilo pojasnjeno, se pa domneva, da želi severnokorejski voditelji s tem ubraniti državo pred vdorom novih okužb, četudi bo to v času zime morebiti močno ogrozilo oziroma prizadelo preskrbo s hrano in gorivom. Njegova poteza je še toliko bolj presenetljiva, ker v celinski Kitajski v primerjavi z večino evropskih držav na dnevni ravni potrdijo relativno malo število primerov okužb z novim koronavirusom.

V povezavi z okužbami naj bi ukazal usmrtitev najmanj dveh ljudi

Po informacijah južnokorejske obveščevalne službe naj bi Kim zaradi "zločinov, ki so povezani s covid-19", naročil usmrtitev najmanj dveh ljudi, med drugim tudi likvidacijo enega od carinskih uradnikov, ki ni upošteval navodil za zajezitev virusa med uvozom dobrin iz Kitajske. Gre za neuradne informacije, ki jih severnokorejske oblasti in mediji niso potrdili oziroma komentirale.

So pa severnokorejski mediji v nedeljo poročali, da so oblasti po vsej državi uvedle še strožje ukrepe za preprečitev širjenja okužb. Med drugim so okrepili nadzor na kopenski meji in zaostrili pravila za vstop v svoje morske vode. Pristojni so med drugim dobili ukaz, da "zažgejo morske odpadke". O morebitnih sumih okužb severnokorejski mediji niso poročali, so pa oblasti zaradi suma okužbe letos poleti odredile popolno zaprtje mesta Kaesong.

Glede na zadnje objavljene fotografije Kim Džonga lahko sklepamo, da nošenje zaščitnih mask v Severni Koreji ni obvezno. Foto: Reuters

Glede na Kimove fotografije iz zadnjih mesecev lahko sicer sklepamo, da nošenje zaščitnih mask v državi na prostem ali v skupini ljudi ni obvezno, glede na fotografije več tisoč ljudi na proslavi ob 75. obletnici ustanovitve vladajoče severnokorejske Delavske stranke, pa lahko domnevamo, da v začetku prejšnjega meseca ni bila v veljavi nobena prepoved zbiranja na javnih mestih. Neuradno se sicer govori, da so po proslavi, ki je potekala desetega oktobra, testirali in v karanteno poslali večje število ljudi.

Propadajoči zdravstveni sistem ne bi zdržal pritiska epidemije

Strokovnjaki izjemno previden odziv države na pandemijo covid-19 pripisujejo temu, da se Kimov režim zaveda, koliko težav bi mu povzročila zdravstvena kriza, ki je že zamajala in močno obremenila celo najboljše zdravstvene sisteme na svetu. Propadajoči severnokorejski zdravstveni sistem verjetno ne bi bil kos večjemu številu obolelih bolnikov z novim koronavirusom. V državi imajo sicer velike težave že z zdravljenjem drugih nalezljivih bolezni, kot je na primer tuberkuloza.

Prebežniki, ki so zapustili državo, in tuji humanitarni delavci, ki so delali v Severni Koreji, pravijo, da so bolnišnice v Severni Koreji pogosto v propadajočem kadru, zdravstveni sistem pa se sooča s pomanjkanjem zdravil in medicinske opreme. Ljudje, ki so iz države zbežali v času velike lakote v 90. letih prejšnjega stoletja, so med drugim pripovedovali, da v bolnišnicah amputacije izvajajo brez anestezije in da nekateri zdravniki prodajajo bolnikom zdravila, da bi sebi lahko kupili hrano za preživetje.

S fotografij oktobrske slovesnosti ob 75. obletnici ustanovitve Delavske stranke ni razvidno, da bi bile v državi v veljavi omejitve glede števila zbiranja ljudi. Foto: Reuters

Glede na to, da se je z novim koronavirusom po svetu okužilo 62,6 milijona ljudi, za boleznijo covid-19 pa je na globalni ravni umrlo 1,4 milijona bolnikov, se številni strokovnjaki sprašujejo, ali je dejansko mogoče, da je novi koronavirus do zdaj ni bil vnesen na severnokorejska tla. Nekdanji asistent ameriškega državnega sekretarja za Vzhodno Azijo in Pacifik Evans Revere meni, da zadnji koraki Kimovega režima nakazujejo tudi možnost, da so se epidemiološke razmere v Severni Koreji že zelo poslabšale.

Do zaostrovanja epidemioloških razmer v državi bi po njegovih besedah lahko prišlo zaradi vremenskih vplivov, potencialnega pomanjkanja pridelkov, vpliva mednarodnih sankcij in prekinitve trgovine s Kitajsko. To so trenutno glavni izzivi, s katerimi se mora ukvarjati Kim, medtem ko se vsa država pripravlja na januarski kongres vladajoče Delavske stranke, na katerem se pričakuje predstavitev novega petletnega gospodarskega programa.

Pjongjang še ni komentiral Bidnove zmage

"Dejstvo, da dobivamo tako veliko poročil, ki nakazujejo na zaprtje države, ostre ukrepe in celo potencialne usmrtitve, mi govori, da se tam dogaja nekaj pomembnega. In to niso samo slabi obeti za severnokorejsko gospodarstvo, ampak za tamkajšnje ljudi, da preživijo iz dneva v dan," pojasnjuje Revere. Epidemija bi bila po njegovih besedah lahko tudi razlog za to, da uradni Pjongjang še ni komentiral zmage Joeja Bidna na ameriških predsedniških volitvah.

"Morda se trenutno osredotočajo predvsem na notranje zadeve in poskušajo ugotoviti, kako se bodo prebili skozi nekaj naslednjih mesecev," ocenjuje Revere. Ko gre za Bidna, se od njega sicer pričakuje, da bo, za razliko od svojega predhodnika Donalda Trumpa, ki je s Kimom razvil zelo osebne odnose, v pogajanjih s Pjongjangom ubral zelo drugačen pristop. V času Trumpove vladavine do želenega diplomatskega preboja ni prišlo, s Kimom sta februarja lani v Vietnamu svoje drugo uradno srečanje končala predčasno.