Bo Marine Le Pen uspelo ali bo odločalo taktično glasovanje?

Če v prvem krogu določena lista osvoji več kot 50 odstotkov glasov, zasede četrtino sedežev v regionalnem svetu, preostali se po proporcionalnem sistemu porazdelijo med ostale, ki so prejele vsaj pet odstotkov. V nasprotnem primeru je nujen drugi krog, v katerega se uvrstijo liste z najmanj desetimi odstotki glasov.

Marine Le Pen's far-right party looks set to win control of at least one French region for the first time ever in elections starting on Sunday

Prav zapleten volilni sistem je eden od razlogov, da so napovedi rezultatov težavne. K temu dodatno prispevata še običajno nizka volilna udeležba, ki bi lahko letos dosegla le okrog 40 odstotkov, in učinek taktičnega glasovanja, v okviru katerega se osrednje stranke ponavadi združijo, da bi skrajni desnici preprečile zmago.

Glede na anketo agencij Ipsos in Sopra Steria iz minulega konca tedna kandidati skrajno desnega Nacionalnega zbora v prvem krogu vodijo v šestih od 13 regij, a bi lahko v drugem krogu v vseh izgubili, kot se je zgodilo že leta 2015.

Vendarle bi stranki tokrat lahko uspela osvojitev prve regije, in sicer Provansa-Alpe-Azurna obala, kjer njeno listo vodi Thierry Mariani. Oslabljeni stranki predsednika Emmanuela Macrona Naprej republika se obeta zmaga v največ eni regiji.

