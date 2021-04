Janša in Macron o slovenskem in francoskem predsedovanju Svetu EU

Macron je v izjavi pred začetkom pogovorov dejal, da bosta slovensko in francosko predsedovanje potekali v izjemnih okoliščinah, saj se Evropa sooča s pandemijo, hkrati pa se poskuša izogniti gospodarski krizi. "Zato je nujno potrebo popolno usklajevanje med nami," je poudaril.

Evropa mora med zdravstveno krizo ostati enotna

Dejal je, da mora Evropa pri soočenju z zdravstveno krizo ostati enotna, cepljenje pa bo omogočilo previdno vrnitev v normalno življenje. Zavzel se je za večja vlaganja v razvoj in proizvodnjo cepiv.

Francoski predsednik je izrazil upanje, da bosta postopek potrditve nacionalnih načrtov za okrevanje in ratifikacija zakonodaje, ki bo omogočila financiranje, zaključena do poletja.

Napovedal je, da bosta z Janšo na delovnem kosilu govorila o prioritetah slovenskega predsedovanja Svetu EU, dvostranskih odnosih in regionalnih vprašanjih, predvsem o Zahodnem Balkanu in evropskem sosedstvu.

Janša je poudaril, da bo glavna prioriteta slovenskega predsedovanja povečanje odpornosti EU na krize, kakršni sta pandemija in grožnja kibernetskih napadov. Foto: Guliverimage

Sodelovanje na številnih področjih

Janša je v izjavi poudaril, da Slovenija in Francija sodelujeta na številnih področjih, od gospodarstva do kulture in športa, v okviru EU pa pri veliki večini vprašanj delita enaka stališča. Spomnil je, da mineva deset let, odkar sta državi podpisali sporazum o strateškem partnerstvu.

Francija je ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije, pri čemer je blagovna menjava pred pandemijo obsegala tri milijarde evrov, storitvena pa pol milijarde, je navedel Janša in se zavzel za večja francoska vlaganja v Sloveniji.

Glavna prioriteta slovenskega predsedovanja bo povečanje odpornosti EU na krize

Poudaril je, da bo glavna prioriteta slovenskega predsedovanja povečanje odpornosti EU na krize, kakršni sta pandemija in grožnja kibernetskih napadov. Med prioritetami je omenil tudi pospešitev evropske perspektive držav Zahodnega Balkana.

Slovensko in francosko predsedovanje bo povezovala tudi konferenca o prihodnosti Evrope. Janša je dejal, da bo večina razprav v okviru konference potekala med slovenskim predsedovanjem. Ob tem je izrazil upanje, da jo bo Francija uspešno pripeljala do konca in da bomo skupaj poiskali odgovore na izzive, s katerimi se sooča EU.