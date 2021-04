Logar s komisarko Johanssonovo o prednostnih nalogah predsedovanja Svetu EU

Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, sta Logar in Johanssonova govorila tudi o migracijah, schengenskem sistemu in drugih temah, ki bodo aktualne v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Prav tako sta govorila o aktualnih migracijskih razmerah v evropskem južnem sosedstvu in na Zahodnem Balkanu.

Logar in Johanssonova sta spregovorila tudi o zunanji dimenziji migracij, na področju katere bo Slovenija v času predsedovanja skladno z novim paktom o migracijah in azilu nadaljevala z aktivnostmi, povezanimi s krepitvijo migracijskega sodelovanja in vzajemnimi partnerstvi s tretjimi državami, so na zunanjem ministrstvu še navedli v sporočilu za javnost.

"Partnerji morajo prednostno izboljšati pogoje ter okrepiti migracijske in azilne sisteme"

"Naši partnerji na Zahodnem Balkanu, zlasti BiH, morajo prednostno izboljšati pogoje ter okrepiti migracijske in azilne sisteme. Naslednji vrh EU-Zahodni Balkan v oktobru kot pomemben signal in vzpodbuda regiji," so ob srečanju Logarja in Johanssonove tvitnili na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji.

"Napredek je viden na tedenski ravni. Verjamem, da se bomo kmalu dogovorili o nekaterih ključnih elementih," je poudarila komisarka. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Johanssonova verjame, da se bodo kmalu dogovorili

Komisarka se je danes srečala tudi s člani odborov državnega zbora za evropske zadeve ter za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Kot so navedli na predstavništvu komisije, je Johanssonova dejala, da pakt o migracijah ni blokiran. "Napredek je viden na tedenski ravni. Verjamem, da se bomo kmalu dogovorili o nekaterih ključnih elementih," je poudarila.

Komisarka za notranje zadeve se je že v četrtek sestala z notranjim ministrom Alešem Hojsom, s katerim sta pregledala prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU in si obljubila vzajemno pomoč.

Srečala se je tudi s predsedujočim upravnega odbora Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) Markom Gašperlinom. "Močna skupna zaveza dobro vodeni in trdni agenciji. Težke naloge pred nami je možno rešiti s strateškim načrtovanjem in močno podporo Evropske komisije," je po srečanju na Twitterju zapisala Johanssonova.