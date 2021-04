Minister Logar: Oba predsednika sta zanikala obstoj dokumenta. Temu nimam kaj dodati.

"Jaz lahko še stokrat zanikam, a če vsakič znova sprašujete in če ima moje stališče kakšen drugačen odmev, s tem dodatno pripomorete k oživljanju te razprave, ki ne koristi BiH in še manj Sloveniji. V tem pogledu mora vsak sam pri sebi presoditi, kaj mu je bolj v interesu, ali voditi politično propagando ali delati vse, kar je v njegovi moči, da Slovenija dobro opravi predsedovanje in doseže napredek na območju Zahodnega Balkana," je dejal Logar.

Minister je povedal, da ga danes na virtualnem zasedanju zunanjih ministrov EU ni nihče vprašal o tem neuradnem dokumentu, ki je pretekli teden dvignil veliko prahu. Zasedanje je bilo virtualno, z jasnim dnevnim redom, tako da takšnega vprašanja niti ne more biti. Niti ni o tem spraševal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell, je pojasnil Logar.

"Vsak, ki širi neresnice, naj se sam vpraša o posledicah"

Ob tem je izrazil veselje, da bodo ministri maja na fizičnem srečanju razpravljali o Zahodnem Balkanu, saj da je smiselno, da je ta razprava v fizični obliki. Razprava zunanjih ministrov o Zahodnem Balkanu je bila predvidena v tem mesecu, a so jo preložili. V Bruslju pojasnjujejo, da je razlog želja, da je razprava o regiji fizična, ne virtualna, poroča STA.

Na vprašanji, ali je Slovenija kakor koli sodelovala pri nastajanju dokumenta, ki ga je pretekli teden objavil portal Necenzurirano, in ali se on kot zunanji minister strinja z njegovo vsebino, je Logar odgovoril, da je predsednik vlade Janez Janša v pogovoru s predstavnikom bosanskih oblasti jasno zanikal obstoj tega dokumenta in da je tudi predsednik republike Borut Pahor povedal, da tega dokumenta ni videl. "Tako da od mene težko pričakujete še kakršno koli dodatno sporočilo," je dodal.

Poleg tega je minister pozval, naj se vsak, ki dodatno podžiga "to temo, ki širi neresnice ali polresnice", sam vpraša o posledicah. Posledice so po Logarjevih besedah zagotovo razvidne tudi na terenu. Pri tem je minister dejal, da so mediji poročali, da so pred slovenskim veleposlaništvom skandirali in protestirali posamezniki iz skrajnih skupin ter da se pojavljajo spletne skupine, ki pozivajo k bojkotu izdelkov iz Slovenije.