Anže Logar Matjažu Nemcu: Streljate vsepovprek, ker mogoče pa le kdo pade? #video

Na odboru za zunanjo politiko je poslanec SD Matjaž Nemec dejal, da je v zadnjih dneh v javnosti odjeknila novica o dokumentu, tako imenovanem non-paperju, ki naj bi kot eno od možnosti izpostavljal oblikovanje nacionalnih držav na Zahodnem Balkanu.

Poročanje enega od spletnih portalov iz Bosne in Hercegovine, da naj bi slovenski premier Janez Janša v neuradnem dokumentu, ki naj bi bil bil predan Evropskemu svetu, kot eno od tem slovenskega predsedovanja EU navedel spremembo meja na Zahodnem Balkanu oziroma "dokončanje razpada Jugoslavije", sta sicer premier in slovensko zunanje ministrstvo zanikala, niso pa ga potrdili niti v Bruslju.

Nemec je dejal tudi, da je predsednik republike Borut Pahor predstavnike Bosne in Hercegovine med obiskom spraševal, ali je mogoče, da se mirno razidejo.

Poslanska skupina SD zahteva sklic nujne seje odbora za zunanjo politiko, na kateri bosta predsednik republike Borut Pahor in premier Janez Janša imela priložnost, da odgovorita na vprašanja, ki so se pojavila v javnosti glede različnih interpretacij njunih stališč do mej na Zahodnem Balkanu, je včeraj sporočil poslanec SD Matjaž Nemec. Foto: STA

Zaradi vsega navedenega je zunanjega ministra Anžeta Logarja vprašal, ali je prišlo v strategiji Republike Slovenije do Zahodnega Balkana do kakršnekoli spremembe in kakšno je stališče naše države do ustanavljanja nacionalnih držav na tako občutljivem območju, kot je Zahodni Balkan, kjer je bilo v preteklosti prelite veliko krvi.

"BiH prepočasna pri izvajanju reform"

Logar mu je odgovoril, da se vse spremembe zunanjepolitične strategije vedno usklajujejo tudi na parlamentarnem odboru za zunanjo politiko in da se ne spomni, da bi se v času njegovega mandata to zgodilo.

Poudaril je, da je edini non-paper, ki ga je poleg drugih držav podpisala tudi Slovenija, pripravila Hrvaška. V dokumentu so države podpisnice podprle Bosno in Hercegovine pri tem, da še letos pridobi status kandidatke za polnopravno članstvo v Evropski uniji, vendar mora pred tem izpeljati številne reforme, ki pa jih po njegovih besedah izvaja prepočasi.

Pri tem je Nemca vprašal, kaj bi lahko bilo s tem narobe in kaj pri tem ni v skladu s strategijo Slovenije. "Kaj je vaš interes? Škoditi Sloveniji, škoditi Bosni in Hercegovini, škoditi obema ali streljati vsepovprek, ker mogoče pa le kdo pade?" ga je vprašal Logar.

"Zavračam vse insinuacije in vas pozivam, da ne zlorabljate meddržavnih odnosov za neko politično agendo, ki škodi obema državama," je dejal Logar. Foto: STA

Logar: Zavračam vse insinuacije

Logar se je vprašal tudi, zakaj je neka informacija z obiska Boruta Pahorja v Bosni in Hercegovini prišla v javnost šele 40 dni po obisku. Kot je dejal, se mu to zdi skrajno nenavadno, pri tem pa je po njegovih besedah prišlo do kršitve diplomatskega kodeksa, zato meni, da bi namesto slovenske veleposlanice v BiH moral biti na zagovor poklican veleposlanik BiH v Sloveniji.

"Zavračam vse insinuacije in vas pozivam, da ne zlorabljate meddržavnih odnosov za neko politično agendo, ki škodi obema državama," je dejal Logar in poudaril, da je član predsedstva BiH Željko Komišić jasno povedal, da Pahorjevega vprašanja, ali bi se lahko BiH mirno razšla, ni razumel kot njegovo stališče, pač pa zaskrbljenost.