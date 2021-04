Vrtovec: Nekateri so za ohranjanje privilegijev pripravljeni narediti vse

"Z zakonom ne spreminjamo nobenih obstoječih pravil. Vsi vozniki, ne glede na to, ali bodo vozili s taksimetrom ali prek aplikacije, bodo morali imeti sklenjeno delovno razmerje po delovnopravni zakonodaji z vsemi dovoljenji, kar bistveno izključuje tudi delo na črno," je glede spremembe zakonodaja, ki omogoča uporabo spletnih aplikacij za prevoze, izpostavil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Več sindikalnih predstavnikov je medtem izrazilo nasprotovanje spremembi zakonodaje, saj so prepričani, da takšne platforme pogosto temeljijo na kršenju delovnopravne zakonodaje.

Infrastrukturno ministrstvo z novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša podlago za delovanje platform, kot je Uber, cilja na modernejšo in cenejšo storitev na področju prevozov, je po poročanju STA na novinarski konferenci dejal minister Jernej Vrtovec.

Da sistem na področju prevozov v cestnem prometu, ki ga imamo trenutno, ni dober, po ministrovih besedah med drugim dokazuje raziskava Valicona, v kateri je večina, 52 odstotkov, vprašanih trdila, da na področju taksi storitev pogosto prihaja do preplačil. "Še nekaj več, kar 57 odstotkov, se strinja s trditvijo, da se tujcem in turistom pogosto zaračunavajo celo višje cene. Še 40 odstotkov pa jih je mnenja, da jih vozniki peljejo po daljši poti," je raziskavo povzel minister.

Kot je dodal, so želeli na ministrstvu prisluhniti državljanom in državljankam. "Zato smo bili imenovani, da izboljšamo storitve. Tudi zato smo pristopili k spremembam zakonodaje, ki ima že že dolgo zgodovino," je dejal. Glede socialnega dialoga okoli novele zakona je Vrtovec izpostavil, da se je Ekonomsko-socialni svet z njo seznanil in jo z dvema glasovoma za in enim proti podprl. Za sta bili delodajalska in vladna stran, je dodal.

"To je nesprejemljivo in obsojanja vredno"

Dotaknil se je tudi očitkov o prekarizaciji, s katero po ministrovih besedah strašijo sindikati. "Z zakonom ne spreminjamo nobenih obstoječih pravil. Vsi vozniki, ne glede na to, ali bodo vozili s taksimetrom ali prek aplikacije, bodo morali imeti sklenjeno delovno razmerje po delovnopravni zakonodaji z vsemi dovoljenji, kar bistveno izključuje tudi delo na črno," je poudaril in dodal, da enako velja že danes.

Taksisti po ministrovih pojasnilih pri delu uporabljajo svoj avto, imajo s.p. in najemajo zelo drage storitve dispečerskih centrov, katerim morajo vsak mesec odšteti neko vsoto denarja. "Pravila bodo po tem zakonu za vse enaka," je ponovil. "Nekateri v tej državi so za ohranjanje monopolov, privilegijev, zato so pripravljeni narediti vse, od zapiranja ulic do groženj, psovk, kričanja na sestankih, ko se želimo pogovarjati ... To je nesprejemljivo in obsojanja vredno," je odgovoril kritikom novele zakona.

Novelo zakona bo po ministrovih besedah maja na seji obravnaval pristojni odbor DZ za infrastrukturo, nato bo predvidoma še isti mesec o njen odločal DZ. Od konca maja naprej bodo tako vrata boljšemu sistemu na področju prevozov odprta, je sklenil.

Več sindikatov nasprotuje predlogu zakonske spremembe

Več sindikalnih predstavnikov je danes izrazilo nasprotovanje predlogu novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim prinaša tudi zakonsko podlago za delovanje platform, kot je Uber. Poudarili so, da takšne platforme pogosto temeljijo na kršenju delovnopravne zakonodaje, saj vozniki nimajo urejenega statusa zaposlenih.

Generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa iz zvez Slovenije Saška Kiara Kumer je na današnji novinarski konferenci spomnila, da naj bi predlog novele, ki je v parlamentarni obravnavi, poleg vožnje s taksimetri omogočil tudi vožnjo s pomočjo aplikacij, ki uporabniku omogočijo, da poišče voznika in opravi prevoz z že dogovorjeno ceno. "Ministrstvo pri tem izpostavlja digitalizacijo, vendar pa vsi že poznamo elektronske aplikacije za naročanje in plačevanje prevozov," je dejala.

Sindikalna zaupnica sindikata taksistov Petra Krištof trdi, da morajo vozniki Uberju plačevati precej večji delež prihodkov, kot jih slovenski taksisti plačujejo dispečerskim centrom za posredovanje strank. Foto: STA

Prepričana je, da so se takšne prakse doslej izkazale kot izrazito slabe za zaposlene. Uber ima ogromno odprtih sporov z delavci, nekaj jih je pa podjetje tudi že izgubilo. "Tam, kjer so ga sprejeli pod njegovimi pogoji, se je povečala prekarizacija, zmanjšala pa se je varnost prevozov," je dodala.

Tea Jarc iz Sindikata Mladi plus je ob tem izpostavila težave prekarnih oblik dela. Predlog novele po njenih besedah prinaša le zmanjševanje delavskih standardov in širjenje prostora za prekarne oblike dela. "Ter da se Uberju omogoči, da pride v Slovenijo," je dejala.

Uber obtožili laganja

Prakse, ki jih je Uber pokazal v drugih državah in zaradi katerih je v nekaterih celo prepovedan, so, kot je izpostavila, predvsem kršenje delovne zakonodaje, ker voznicam in voznikom ne priznava statusa zaposlenih, ne glede na obseg dela, ki ga opravijo. Poleg tega Uber po njenih besedah krši zakonodajo, ki določa varnostne standarde v prometu in na delovnem mestu, postavlja pa se tudi vprašanje ranljivosti baz podatkov Uberjevih voznikov in strank.

"Uber se sicer spreneveda, da samo želi nuditi možnost izbire pod enaki pogoji kot ostali, vendar je to debela laž," je poudarila in dejala, da se Uber izogiba kakršnikoli odgovornosti do voznikov.