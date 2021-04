Minister Vrtovec deležen groženj: To je nesprejemljivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na Twitterju objavil, da je deležen groženj zaradi predloga novele zakona o prevozih v cestnem prometu. Ta prinaša tudi zakonsko podlago za delovanje platform, kot je Uber. Na ministrstvu so za STA pojasnili, da je grožnje prijavil policiji. Obravnava predloga bo v DZ predvidoma na prihodnji redni seji.

"Zaradi zakona, ki omogoča modernizacijo taksi prevozov in digitalizacijo sem deležen tudi groženj. To je NESPREJEMLJIVO in hkrati močan argument, da sprejmemo predlagano zakonodajo ter sistem uredimo. Od vizije moderne, napredne Slovenije, ne bomo odstopili," je tvitnil minister.

Pri tem je objavil sliko nekaterih groženj, ki jih je bil deležen prek profila na družbenem omrežju Facebook. Gre npr. za besedne zveze, kot so: "Majmune jedan, izađi na ulico ako smeš", "Govedo pokvareno" in "As kj treneru ping pong? Palca ma vedno dva konca".

Zaradi zakona, ki omogoča modernizacijo taksi prevozov in #digitalizacija sem deležen tudi groženj. To je NESPREJEMLJIVO in hkrati močan argument, da sprejmemo predlagano zakonodajo ter sistem uredimo. Od vizije moderne, napredne Slovenije, ne bomo odstopili. @policija_si pic.twitter.com/p3Q7MO3j9P — Jernej Vrtovec (@JernejVrtovec) April 9, 2021

Grožnje prijavil policiji

Po pisanju STA so na ministrstvu za infrastrukturo povedali, da je Vrtovec grožnje prijavil policiji. Po uredbi o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, zanj namreč velja četrta stopnja policijskega varovanja. Ovadbe medtem še ni vložil.

Vrtovca je na Twitterju podprl tudi njegov strankarski šef, predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin. "Grožnje so nedopustne in zgolj dokaz, da Jernej Vrtovec dela pravo stvar. Nasprotna stran nima resnih argumentov proti digitalizaciji taksi prevozov. Odločno bomo vztrajali na naši viziji," je zapisal in dodal ključnik pametna Slovenija.

Predlog zakonske spremembe spreminja izvajanje taksi prevozov

Vlada je sicer že decembra sprejela predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša tudi zakonsko podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Vozniki prek teh platform bi po predlogu potrebovali licenco.

Predlog zakonske spremembe spreminja izvajanje taksi prevozov ter najema vozila z voznikom, predvideva pa tudi zmanjšanje administrativnih ovir za izvajanje taksi dejavnosti. Pogoji za uporabo elektronske aplikacije za avtotaksi prevoze in pri najemu vozila z voznikom so po predlogu enaki, kar naj bi zagotavljalo enako obravnavo obeh vrst prevoza.

Taksimetri obenem ne bi bili več obvezni niti za taksiste. Vladi se namreč zdijo nepotrebni, saj se pri prevozih, dogovorjenih prek spletnih platform, cena prevoza in pot dogovorita vnaprej.

Zakonskega predloga v DZ še niso obravnavali, saj se je moral prej zaključiti postopek za predlog novelacije omenjenega zakona, ki ga je vložila Levica. Ta podpore ni prejel. Vladni predlog bo tako po poročanju STA na poslanskih klopeh predvidoma na naslednji redni seji.

Taksisti spremembam večinoma nasprotujejo

Taksisti spremembam zakonodaje večinoma nasprotujejo, saj tovrstne platforme označujejo kot nelojalno konkurenco, poudarjajo pa tudi, da jih je epidemija covida-19 in omejitveni ukrepi že tako zelo prizadeli.

Nedavno predstavljeni izsledki raziskave družbe Valicon so medtem pokazali, da 69 odstotkov vprašanih podpira spremembe zakonodaje, ki zagotavljajo večjo preglednost in kakovost taksi storitev ter možnost uporabe mobilnih aplikacij, kakršna je denimo Uber. Mobilne aplikacije na področju taksi storitev bi jih verjetno uporabljalo 74 odstotkov, da bi prihod uveljavljenih mobilnih aplikacij pozitivno vplival na kakovost storitve na področju taksi prevozov, pa jih je odgovorilo 57 odstotkov, še dodaja STA.

