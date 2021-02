Minister meni, da je testiranje taksistov prava odločitev, a napoveduje pogovore

Vrtovec je v izjavi za medije po današnji novinarski konferenci sindikata taksistov in njegovega krovnega Sindikata delavcev prometa in zvez podčrtal, da se mu zdi testiranje taksistov na tri dni smiselno. "Napoved protestov me ne skrbi, ker ocenjujem, da smo naredili prav," je dejal po pisanju STA.

"Testiranje je ukrep, ki krepi našo skupno varnost"

Jezo taksistov sicer razume in zagotavlja, da sliši njihove pozive. S sindikalisti se tudi namerava sestati in prisluhniti njihovim predlogom. A testiranje je "ukrep, ki krepi našo skupno varnost", je poudaril Vrtovec. "V tem občutljivem času, ko vse sproščamo, tega ne smemo delati nepremišljeno, v naglici, ampak preudarjeno, da ne bo prišlo čez 14 dni do dodatnih zaostrovanj po celotni državi," je menil po pisanju STA.

Pojasnil je, da je vlada položaj taksistov izenačila s položajem inštruktorjev v avtošolah. V obeh primerih gre za dve osebi v enem avtomobilu. Hkrati ne gre za mehurček, kot denimo v primeru učiteljev v razredih, med voznikom in potnikom pa ni mogoče vzdrževati razdalje, kot to velja na avtobusih, še navaja STA. Nenazadnje se bo s sproščanjem večjega dela gospodarskih dejavnosti pogostost taksi prevozov povečala, prav tako bo lahko šlo za vožnje na daljše razdalje, denimo v drugo občino, je spomnil minister. "Testiranje na tri dni ni noben takšen ukrep," je ocenil.

Minister se bo sestal s strokovnjaki in ponovno ocenil smiselnost ureditve

Za ta teden torej za sejo vlade zaenkrat ni pripravljen nikakršen predlog sproščanja veljavnega ukrepa testiranja taksistov na 72 ur. Je pa Vrtovec obljubil, da se bo sestal s strokovnjaki in ponovno ocenil smiselnost ureditve. Zelo hitro je lahko ukrep odpravljen, če se bo epidemiološka slika še naprej izboljševala, je dodal po navedbah STA.

Glede organizacije testiranja oz. vprašanja, ali bi lahko bilo to tudi za taksiste prioritetno, je Vrtovec napovedal odprtje diskusije z ministrstvom za zdravje. Zatrdil je, da v skladu s sedmim protikoronskim zakonom strošek testiranj za gospodarstvo krije država. "To bo veljalo tudi naprej," je dejal.

Več kot 100 taksistov je danes z vožnjo in hupanjem v središču Ljubljane izrazilo nestrinjanje z vladnim odlokom, ki jim nalaga obveznost testiranja na okužbo z novim koronavirusom na vsake tri dni. Sindikat taksistov in krovni Sindikat delavcev prometa in zvez sta napovedala, da bodo protestne aktivnosti, če ta pogoj ne bo odpravljen, stopnjevali. (STA)

Na stisko taksistov so opozorili tudi v stranki Levica, kjer so ocenili, da novi pogoji za opravljanje taksi službe v epidemiji "niso le neživljenjski, ampak tudi do obisti absurdni in diskriminatorni". Na vlado so naslovili pobudo, da v roku 24 ur prekliče zahtevo po hitrem testiranju na okužbo z novim koronavirusom na vsakih 72 ur in zagotovi nediskriminatoren in javnozdravstveno strokovno podprt način obveznega testiranja za opravljanje dejavnosti taksi prevozov.

Sicer pa so v sporočilu za javnost opozorili še, da vprašanje zdravja delavcev taksistov in njihovih potnikov ni pod vprašajem le zaradi epidemije, ampak je njihov položaj obupno slab tudi zaradi prekarizacije, praktično neomejenega delovnega časa in nizkih plačil. "Namesto da bi ta ali prejšnje vlade naslovile izkoriščevalski in tvegan položaj voznikov taksistov, počnejo ravno obratno. Minister Vrtovec se je odločil odpraviti še obstoječe, že tako minimalne zakonske standarde, ki varujejo taksiste," so opozorili v Levici.

Deregulacija, ki jo prinaša pred novim letom predlagana sprememba zakona o prevozih v cestnem prometu, je namreč po njihovi oceni pisana po meri korporacije Uber in drugih multinacionalk, katerih poslovni model sloni na deregulaciji, prekarizaciji in manku delavskih pravic, še navaja STA.