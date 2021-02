Spoštovanje ukrepov v lokalih: to je pokazala zadnja raziskava

Medtem ko bari v večini evropskih držav zaradi pandemije covid-19 ostajajo zaprti, se marsikdo sprašuje, ali je omenjene prostore z vidika javnega zdravja sploh mogoče narediti varne. Ena od novejših raziskav na to temo, ki so jo lani poleti izvedli na Škotskem, je pokazala, da je upoštevanje ukrepov za zajezitev virusa v barih lahko precej težka naloga. Bari in lokali so namreč že po svoji naravi prostor za druženje, ko gostje v večernih urah spijejo kozarček ali dva, pa zavore popustijo tudi pri spoštovanju ukrepov.

Izsledki najnovejše raziskave o tveganjih za okužbo v barih na Škotskem so bili v ponedeljek objavljeni v znanstveni reviji Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Kljub jasnim navodilom škotske vlade in naporom lastnikov lokalov, da bi uvedli potrebne zaščitne ukrepe, stranke in osebje niso upoštevali niti najbolj preprostih navodil zdravstvene stroke, še posebej, ko so bili gostje pod vplivom alkohola, poroča CNN.

Ugotovili številne pomanjkljivosti pri spoštovanju ukrepov

Po prvem zaprtju gospodarskih dejavnosti lansko pomlad so se na Škotskem bari pod strogimi varnostnimi ukrepi odprli julija lani. V lokalih so morali poskrbeti, da je bilo med skupinami gostov vedno najmanj meter varnostne razdalje, da so gostje sedeli za mizami in da je osebje nosilo sredstva za zaščito ustno-nosnega predela.

Profesorica na inštitutu za socialni marketing na univerzi v Stirlingu Niamh Fitzgerald je skupaj s svojimi sodelavci obiskala 29 lokalov, da bi opazovala, kako v njih spoštujejo ukrepe za zajezitev bolezni covid-19. "V bistvu smo želeli v prvi vrsti doseči to, da bi prepoznali glavna tveganja in ocenili, kako uspešni so bari in pubi pri obvladovanju teh tveganj," je povedala Fitzgeraldova.

Njena ekipa je v barih ugotovila številne pomanjkljivosti. Osebje ni sistematično nosilo zaščitnih mask in drugih sredstev za zaščito ustno-nosnega predela, nekateri so masko spustili z obraza, ko so govorili z gosti. Čeprav jim je v večini lokalov uspelo poskrbeti za meter varnostne razdalje med mizami, je bilo v njih marsikdaj preveč ljudi. Fitzgeraldova je poudarila, da gostje pri vhodih, na hodnikih in straniščih niso mogli vzdrževati zadostne medsebojne razdalje.

Osebje ni moglo nadzirati obnašanja gostov

V enem od barov so po njenih besedah s trakom celo prelepili točilni pult, da se gostje tam ne bi zbirali. "Nihče od gostov sploh ni opazil, da je bil tam trak," so zapisali raziskovalci. Največje tveganje za širjenje bolezni covid-19 so zaznali zvečer, ko so gostje uživali alkohol. Ta vpliva na človekov sluh, vid in presojo, kar pomeni, da ljudje v opitem stanju težje sledijo preventivnim ukrepom. Alkohol tudi sprosti zadržke, kar pomeni, da ljudje pod njegovim vplivom hitro pozabijo na sledenje pravilom.

Raziskovalci so tako lahko videli ljudi, ki so skakali z mize na mizo, se dotikali drug drugega, peli ali kričali. Nekateri so med drugim spoznali nove prijatelje. Ob tem so navedli primer močno opite ženske, ki je natakarja prosila, da se z njo fotografira. Potem ko je ta v to privolil, ga je poljubila na lica in se mu zahvalila. Osebje je bilo ob takšnem obnašanju gostov nemočno. "Opazili smo, da se temu (obnašanju gostov, op. a.) sploh niso poskusili upreti," je poudarila Fitzgeraldova.

Lastniki lokalov so raziskovalcem v intervjujih sicer povedali, da imajo izkušnje z obvladovanjem opitih gostov. Ko so ljudje pod vplivom alkohola, se hitro spoprijateljijo in začnejo zabavati, osebje v barih pa seveda ni vajeno, da bi v tovrstnih primerih moralo posredovati, je pojasnila Fitzgeraldova. Za razliko od trgovin so bari predvsem družbeni prostori, napori, da bi se to zaradi novega virusa spremenilo, pa bi kvečjemu prispevali k manjšemu obisku.

Tveganja za širjenje virusa ni mogoče popolnoma izkoreniniti

Vlade sicer lahko pripomorejo k manjšemu tveganju za prenos okužb v barih z drugimi ukrepi, na primer s policijsko uro v nočnem času. Po večjem izbruhu novega koronavirusa v več kot 20 barih in restavracijah v Aberdeenu lani avgusta, so raziskovalci opazili, da je škotska vlada zaostrila ukrepe za zajezitev okužb. Lastnikom lokalov je naročila, da morajo voditi sezname gostov, ponekod so prepovedali tudi vrtenje glasbe.

Seveda nihče ni imel v rokah čarobne palice, s katero bi popolnoma izkoreninil tveganje. "V tem trenutku se je treba vprašati, ali je stopnja kužnosti res tako nizka, da lahko toleriramo tako veliko tveganje, in ali smo prepričani, da bomo v primeru, če bo prišlo do okužb, te lahko izsledili in zaradi tega bari ne bodo postali večji problem," je še dejala Fitzgeraldova.