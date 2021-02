V državnem zboru so se prešteli in ugotovili, da za KUL koalicijo niso niti vsi iz SD, Levice, LMŠ in Sab, je v prvem odzivu na neuspelo glasovanje o konstruktivni nezaupnici zapisal predsednik vlade Janez Janša. Predsednik LMŠ Marjan Šarec pa je povedal, da naslednje glasovanje ne bo več v DZ, temveč na volitvah.

Vlada Janeza Janše je uspešno prestala glasovanje o konstruktivni nezaupnici. Kandidat za predsednika vlade Karl Erjavec je na tajnem glasovanju prejel 40 glasov, sedem jih je bilo proti, šest glasovnic pa je bilo neveljavnih. Skupno je od 90 poslancev glasovnice prevzelo 53 poslancev.

Počivalšek: Konec je večmesečnega izgubljanja energije

Na Twitterju se je odzval tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek, ki je zapisal, da je izid pričakovan in da je s tem konec večmesečnega izgubljanja energije. "Zdaj bi lahko vsaj poskusili združiti sile za resne izzive pred nami. Premagajmo zamere in postavimo temelje za drugačno politiko. Gremo naprej," je dodal.

Tonin: Po štetju je jasno, da je vlada trdna

Predsednik koalicijske NSi Matej Tonin pa je objavil, da je "agonija brezupnice končno končana". "Vesel sem, da smo se prešteli. Po štetju je jasno, da je vlada trdna. Naše delo je usmerjeno v zajezitev širjenja epidemije, k zagotovitvi vsem dostopnega javnega zdravstva in krepitvi gospodarstva."

Dodal je, da virusa "sami ne moremo ustaviti, premagamo ga lahko le skupaj". "Verjamem v sodelovanje in dialog. Upam, da bo opozicija po tej epizodi sprejela ponujeno roko sodelovanja. Ne zaradi vlade, ampak zaradi Slovenije," je še dodal.

Šarec: Naslednje glasovanje ne bo več v DZ, temveč na volitvah

Predsednik LMŠ Marjan Šarec pa je povedal, da je bila z glasovanjem ponujena priložnost vsem poslankam in poslancem, da glasujejo za normalizacijo države. "Štirideset nas je to pravico izkoristilo, pri drugih so prevladali drugi interesi. Naša vest je mirna. Naslednje glasovanje ne bo več v DZ, temveč na volitvah," je zapisal.

Bratuškova: Veliko več glasov za kot proti

Predsednica SAB Alenka Bratušek je zapisala le, da je "veliko več glasov ZA konstruktivno nezaupnico kot PROTI tudi zelo jasno sporočilo".

Mesec: Naslednjih 10 mesecev ne bo takšnih kot prejšnjih 10

Koordinator Levice Luka Mesec je zapisal, da so nezaupnico vložili v dobri veri, da bodo poslanci v zavetju anonimnosti vendarle odrekli podporo Janševi vladi, da bodo sledili občemu, ne lastnim interesom. "To se ni zgodilo, a to ne pomeni, da je janšizem zmagal. Danes so si vlado rešili, to pa je tudi vse."

V Levici in opoziciji bomo uporabili vsa dopustna sredstva, da preprečimo podrejanje medijev, razkrajanje demokracije, sesuvanje pravne države, ugrabljanje državnega premoženja ter vzpostavljanje avtoritarne oblasti.



Dodal je, da bodo v Levici in opoziciji uporabili vsa dopustna sredstva, da preprečijo podrejanje medijev, razkrajanje demokracije, sesuvanje pravne države, ugrabljanje državnega premoženja ter vzpostavljanje avtoritarne oblasti. "Naslednjih 10 mesecev ne bo takšnih kot prejšnjih 10."