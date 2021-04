Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije podpisali izjavo o sodelovanju v severnem Jadranu

Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije, Anže Logar, Gordan Grlić Radman in Luigi Di Maio, so danes na Brdu pri Kranju podpisali skupno izjavo o tristranskem sodelovanju v severnem Jadranskem morju. Dokument je po Logarjevih besedah temelj za okrepitev sodelovanja na področjih, ki so ključnega pomena za vse tri države.

Minister Logar je na novinarski konferenci po podpisu izjave izrazil veselje, da so danes zaključili prvo etapo skupnega sodelovanja treh držav v severnem Jadranu. "S podpisom skupne deklaracije smo vzpostavili temelje za okrepitev medsebojnega sodelovanja na področjih, ki so za vse tri državne ključnega pomena," je poudaril.

Kot je dejal, so se danes s kolegoma iz Hrvaške in Italije seznanili s konkretnimi predlogi za sodelovanje, med drugim za okrepljeno sodelovanje severnojadranskih pristanišč ter skupno promocijo jadranske plovne poti.

"Jadransko morje kot polzaprto morje z veliko gostoto pomorskega prometa z zelo občutljivim ekosistemom zahteva tesno sodelovanje vseh treh obalnih držav," je poudaril Logar, ki je optimističen glede nadaljnjega sodelovanja. Dodal je, da so v času dogovarjanja o skupni izjavi razrešili vsa odprta vprašanja, ki so bila izpostavljena.

Jadransko morje kot most, ki združuje ljudi v regiji

Tristransko sodelovanje držav severnega Jadrana se je začelo lani z napovedjo Hrvaške in Italije, da bosta v Jadranskem morju razglasili svoji izključni gospodarski coni. S svojo namero sta Zagreb in Rim seznanila tudi Slovenijo, ki v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča, pravice do razglasitve lastne izključne gospodarske cone nima.

Hrvaška je februarja svojo cono že razglasila, v Italiji pa postopek še poteka. Državi bosta z razglasitvijo con dobili pravico do izgradnje umetnih otokov v Jadranu in izkoriščenja energije morja ter vetra.

Predstavniki Slovenije, Hrvaške in Italije so se sestali na ministrski in strokovni ravni. Zunanji ministri treh držav so na decembrskem srečanju v Trstu sprejeli skupno izjavo o sodelovanju pri upravljanju Jadrana, niso pa je podpisali. V izjavi so med drugim poudarili, da Slovenija, Italija in Hrvaška kot države, ki mejijo na skupno morje, delijo vizijo Jadranskega morja kot mostu, ki združuje ljudi v regiji, in kot vir blaginje za vse.

Slovenska stran je na srečanjih s Hrvaško in Italijo izpostavila, da načrtovana razglasitev izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ne sme v ničemer prejudicirati pravic Slovenije, ki jih ima ta po mednarodnem in evropskem pravu.