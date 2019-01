Bo Britancem sledil še kdo?

Zvečer bo eno najbolj pričakovanih glasovanj v katerem od nacionalnih parlamentov. Spodnji dom britanskega parlamenta bo glasoval o dogovoru z EU o brexitu. Glasovanje bi moralo potekati že lanskega decembra, vendar je premierka Theresa May zaradi prenizke podpore glasovanje prestavila. Vseeno tudi zdaj po napovedih kaže, da večina poslancev dogovora ne bo podprla.

Kot eno od možnosti pa se omenja tudi podaljšanje roka za izstop Velike Britanije iz EU. Ta bi se moral zgoditi 29. marca, kot skrajni rok pa se omenja julij.

Velika Britanija lahko čez noč postane tretja država v odnosih do EU

"Izstop katerekoli države, sploh pa večje, vplivne velesile, kot je VB, bo seveda imel posledice za vse vpletene. Izstop brez dogovora je loss-loss položaj za obe strani," meni Dragan Barbutovski. Foto: STA Po dozdajšnjih stališčih za zdaj kaže na izstop brez dogovora, ki je najslabši razplet, meni poznavalec evropske politike Dragan Barbutovski, soustanovitelj zavoda Evropa misli.

"To bi pomenilo, da z dnevom izstopa VB postane tako imenovana tretja država v odnosih z EU, kar pomeni, da bi se morale znova opravljati carinske obveznosti, ljudje ne bomo mogli na letališčih pregleda potnih listin opraviti v vrsti za EU, ampak v vrsti za državljane tretjih držav. Vprašanje se bo pojavljalo tudi pri tehničnih standardih," o posledicah izstopa Velike Britanije brez dogovora meni Barbutovski

Theresa May ima v domačem parlamentu vse manj podpore. Foto: Reuters

Tudi po glasovanju še ni konec možnosti za dogovor

Vseeno današnje težko pričakovano glasovanje še ne bo zabetoniralo odločitve. "Ni vse odvisno od današnjega glasovanja, ampak tudi od nadaljnjih korakov. Premierka bo poskušala še naprej. Ima rok treh dni, ko lahko še enkrat predlaga glasovanje z nekimi novim zagotovili. Puške v koruzo danes tudi po glasovanju še zagotovo ne bo vrgla," dodaja Barbutovski.

Na drugi strani bi dogovor pomenil garancijo ljudem in gospodarstvu, da bi do konca leta 2020 vse ostalo isto in bi v vmesnem času iskali dokončni dogovor na različnih ravneh, meni Barbutovski.

Če bi želel kdo oditi, vidi, kaj se zdaj dogaja z VB

Dogajanje okrog britanskega izstopa iz EU je dobilo tudi nekaj somišljenikov v drugih državah. Skrajno desna nemška stranka AfD je na kongresu pred volitvami v evropski razpravljala, da bo v program vključila predlog za izstop iz EU, s podobno idejo pa so se pred leti poigravali tudi v Grčiji.

Bo kmalu konec ljubezni med EU in VB? Foto: Reuters "Bližajo se volitve v evropske volitve. Opaziti je rastoč pojav populistov, ki večinoma zagovarjajo izstop držav iz EU. To je politični diskurz, ki je njihov temelj. Mislim, da resnih pomislekov o izstopu držav iz EU v tem trenutku ni. Če katera politična sila v določeni državi razmišlja o izstopu svoje države iz EU, zdaj vidi, kaj se dogaja z VB, in kakšne so lahko posledice," o posnemovalcih Britancev pravi Barbutovski.

Velika Britanija je prva država, ki bo zapustila EU, zato nihče ne pozna točnega protokola in gre za nekakšen prazen list, opozarja Barbutovski. Čeprav se v zadnjem času pojavlja vse več vprašanj glede prihodnosti EU, je po besedah Barbutovskega ena pozitivna stran EU: "Prav to, da smo kot celota močnejši, kot če bi bili posamezniki. Predvsem za manjše in novejše članice."

Foto: Infografika: Marjan Žlogar