AfD resno razmišlja o izstopu Nemčije iz EU

Čeprav v stranki menijo, da je Evropski parlament odveč, so na kongresu vseeno poglobljeno razpravljali o volilnem programu pred majskimi evropskimi volitvami. Končno skupno besedilo s smernicami programa bodo člani stranke predvidoma potrdili nocoj.

V predlogu volilnega programa so med drugim zapisali, da je izhod Nemčije iz EU neizogiben, če se ta v predvidenem času ne bo radikalno spremenila. Ob tem so se zavzeli tudi za odpravo Evropskega parlamenta.

"Če v obstoječem sistemu EU v primernem času ne bodo izpolnjeni naši predlogi za reforme, se nam zdita kot zadnja možnost nujna ali izstop Nemčije iz EU ali urejena razpustitev EU ter ustanovitev nove evropske gospodarske in interesne skupnosti," so zapisali delegati AfD.

Sopredsednik AfD Alexander Gauland je v nagovoru sicer posvaril, da ni modro podajati konkretnega časovnega okvira za morebiten izstop Nemčije iz povezave. Predlog besedila, ki ga je oblikoval programski odbor AfD, je predvidel izstop Nemčije iz EU v petih letih. Večina državljanov Nemčije po navedbah AFP sicer še vedno podpira članstvo v EU.

V Nemčiji obsežna operacija proti organiziranemu kriminalu



V nemški deželi Severno Porenje–Vestfalija so v soboto ponoči po navedbah tamkajšnjih oblasti izvedli največjo operacijo proti tako imenovanim klanskim združbam. Okoli 1.300 policistov je v okviru boja proti organiziranemu kriminalu izvedlo hišne preiskave v več kot sto barih, diskotekah in čajnicah, vložili so več kot sto ovadb in prijeli 14 oseb.



Hišne preiskave so potekale v Dortmundu, Essnu, Gelsenkirchnu, Recklinghausnu, Bochumu in Duisburgu. Akcija, ki se je začela v soboto ob 21. uri, je bila načrtovana za čas, ko so omenjeni prostori običajno najbolj polni. Skupno so policisti preverili več kot 1.500 oseb. Odkrili so več sto kilogramov neobdavčenega tobaka, deset kosov orožja ter več tisoč evrov v gotovini. Zaradi neupoštevanja predpisov so zaprli 25 lokalov.

Policisti so v okviru operacije zasledovali sum pranja denarja, utaje davkov in dela na črno. "Racija prikazuje, da se nekateri člani klanov postavljajo nad pravico in zakonodajo," je sporočil notranji minister dežele Herbert Reul. Dodal je, da v Nemčiji velja pravilo zakona, ne pa pravilo družinski vezi.

V Nemčiji v okviru organiziranega kriminala razlikujejo med tako imenovanimi mafijskimi in klanskimi združbami. Pri prvih gre pretežno za italijanske združbe, pri drugih pa za združbe oseb z arabskimi koreninami. Minister Reul je sicer decembra ocenil, da je v Severnem Porenju–Vestfaliji dejavnih okoli 50 klanov, med njimi pa so številni s koreninami v Turčiji ali Libanonu.