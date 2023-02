Blokada končana, trije ustavni sodniki v Podgorici potrjeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustavno sodišče v Črni gori ni delovalo v polni sestavi od septembra lani, ker je po upokojitvi več sodnikov imelo samo tri od potrebnih sedmih članov in zato ni bilo kvoruma za odločanje.

Ustavno sodišče v Črni gori ni delovalo v polni sestavi od septembra lani, ker je po upokojitvi več sodnikov imelo samo tri od potrebnih sedmih članov in zato ni bilo kvoruma za odločanje. Foto: Thinkstock

Črnogorski parlament je danes potrdil imenovanje treh od štirih manjkajočih ustavnih sodnikov, s čimer je po pol leta končana blokada ustavnega sodišča, poročajo regionalni mediji. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je na Twitterju imenovanje sodnikov pozdravil kot "pomemben korak do polno delujočega sodstva v Črni gori".

Michel pa je izpostavil, da je "zagotavljanje ustreznih in stabilnih institucij ključnega pomena, prav tako kot verodostojne reforme EU, da bo Črna gora lahko napredovala na evropski poti".

Vodja delegacije Evropskega parlamenta za Črno goro Vladimir Bilčik je na Twitterju prav tako pozdravil, da je črnogorski parlament z izvolitvijo treh novih sodnikov deblokiral delo ustavnega sodišča. Izrazil je upanje, da bo kmalu potrdil še zadnjega ustavnega sodnika.

Črnogorski predsednik in premier v tehničnem mandatu Milo Đukanović in Dritan Abazović sta prav tako pozdravila izbor treh sodnikov in izpostavila, da brez četrtega sodnika ustavno sodišče ni v polni sestavi, poroča Radio Slobodna Evropa.

Potrditev po šestih poskusih imenovanja

V šestem poskusu imenovanja ustavnih sodnikov je črnogorski parlament s potrebno dvotretjinsko večino v 81-članskem parlamentu danes potrdil tri ustavne sodnice, ki so nato za 12-letni mandat že prisegle, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Četrtega kandidata Faruka Resulbegovića pa poslanci niso potrdili. Zanj je glasovalo 46 od navzočih 78 poslancev. Vse štiri kandidate je sicer v začetku meseca potrdil ustavni odbor parlamenta.

O treh danes potrjenih kandidatkah so pred glasovanjem v parlamentu dosegle soglasje glavne vladne in opozicijske stranke po močnih pritiskih ZDA in Evropske unije, ki je Podgorici grozila z ustavitvijo pristopnega procesa z EU.

Manjšinske stranke brez podpore Resulbegoviću

Resulbegović bi kot kandidat manjšinskih narodov moral imeti podporo albanskih strank in bošnjaške stranke. Slednja pa ga ni podprla in se je zato danes glasovanja vzdržala, vzdržala pa se je tudi največja opozicijska Demokratska stranka socialistov, ker kandidat ni imel podpore obeh manjšinskih narodov.

Predsednica skupščine Danijela Đurović je po glasovanju napovedala, da se bo parlament o četrtem kandidatu izjasnil v drugem krogu glasovanja s tripetinsko večino glasov čez najmanj en mesec.

Pol leta okrnjeno ustavno sodišče

Ustavno sodišče v Črni gori ni delovalo v polni sestavi od septembra lani, ker je po upokojitvi več sodnikov imelo samo tri od potrebnih sedmih članov in zato ni bilo kvoruma za odločanje. Po navedbah podgoriških Vijesti je o ustavnih pritožbah lahko odločilo le, če so se z odločitvijo strinjali vsi trije ustavni sodniki.

Polno delujoče ustavno sodišče je potrebno za izvedbo volitev, ker rešuje morebitne pritožbe na izide volitev in druga vprašanja v zvezi z volilnim procesom, saj so v Črni gori 19. marca razpisane predsedniške volitve.

Čaka ga tudi ocena ustavnosti sprememb zakona o predsedniku, ki je pomemben za izbor novega mandatarja za sestavo vlade, kot tudi razsodba o tožbah po lokalnih volitvah oktobra lani, zaradi katerih v Podgorici ne morejo oblikovati oblasti.