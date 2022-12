Fajonova v Črni gori: Razmere so skrb vzbujajoče, a Podgorica ima podporo Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je dejala Fajonova, so nedavni dogodki v Črni gori povzročili krizo institucij in upočasnitev pogajanj z Brusljem za vstop države v EU. "Razmere so skrb vzbujajoče," je ocenila ministrica, a zagotovila, da ima Podgorica podporo Ljubljane.

Kot je dejala Fajonova, so nedavni dogodki v Črni gori povzročili krizo institucij in upočasnitev pogajanj z Brusljem za vstop države v EU. "Razmere so skrb vzbujajoče," je ocenila ministrica, a zagotovila, da ima Podgorica podporo Ljubljane. Foto: STA

EU bi v začetku prihodnjega leta lahko razmislila o prekinitvi pristopnih pogajanj s Črno goro, če Podgorica ne bo vzpostavila delujočih institucij, je danes na obisku v črnogorski prestolnici opozorila zunanja ministrica Tanja Fajon. "Razmere so skrb vzbujajoče," je dejala glede trenutne politične krize, ki jo spremljajo množični protesti.

Na skupni novinarski konferenci z avstrijskim kolegom Alexandrom Schallenbergom je Fajonova dejala, da Črna gora tvega izgubo zaupanja. "Če Črna gora ne bo poskrbela za delovanje vseh institucij, bi lahko v Bruslju razmislili o zaustavitvi celotnega pristopnega procesa za članstvo v EU," je opozorila.

Na vprašanje, ali bi priznala vlado, oblikovano na podlagi zakona o predsedniku, ki zmanjšuje njegove pristojnosti, je odgovorila, da bi o tem resno razmislila, poroča črnogorska tiskovna agencija Mina.

Zaradi podpisa spornega zakona v Črni gori izbruhnili protesti

"Stališče Beneške komisije poznate. V primeru poskusa oblikovanja nove vlade bomo resno razmislili o sodelovanju z vlado, ki bi nastala na podlagi spornega zakona. Najprej moramo imeti učinkovito in popolno ustavno sodišče," je poudarila po poročanju črnogorskega časnika Vijesti.

V zadnjih tednih so v Črni gori zaradi spornega zakona, ki ga je predsednik Milo Đukanović pretekli petek vendarle podpisal, večkrat izbruhnili protesti. Zaradi neimenovanja sodnikov v državi prav tako ne deluje ustavno sodišče, medtem pa se vrstijo pozivi k predčasnim volitvam.

Fajonova: Nedavni dogodki v Črni gori so povzročili krizo institucij in upočasnitev pogajanj z Brusljem

Kot je še dejala Fajonova, so nedavni dogodki v Črni gori povzročili krizo institucij in upočasnitev pogajanj z Brusljem za vstop države v EU. "Razmere so skrb vzbujajoče," je ocenila ministrica, a zagotovila, da ima Podgorica podporo Ljubljane.

"Slovenija bo s svojimi izkušnjami in znanjem vedno pripravljena pomagati pri iskanju skupnega imenovalca med političnimi akterji, kar bi omogočilo izhod iz trenutne blokade v državi," je dejala.

K odpravi notranjepolitične blokade v Črni gori, imenovanju ustavnih sodnikov in krepitvi prizadevanj za njen vstop v EU je pozval tudi Schallenberg. Ob tem je poudaril, da je bila država do nedavnega vodilna med kandidatkami za članstvo na Zahodnem Balkanu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

"Želimo, da ta država premaga politično krizo in zastoj"

"Zato smo tukaj. To je obisk, ki prihaja z jasnim opozorilom in spodbudo, ki jo dajemo v imenu naših kolegov. Želimo, da ta država premaga politično krizo in zastoj. Če se bo zastoj nadaljeval, bo Črna gora tvegala, da ostane brez naslednjega koraka na poti v EU," je po navedbah Vijesti dejal avstrijski zunanji minister.

"Obisk Schallenberga in Fajonove je zadnja budnica za Črno goro, če želi ..."

"Obisk Schallenberga in Fajonove je zadnja budnica za Črno goro, če želi ohraniti evropsko prihodnost," je po srečanju z ministroma prek Twitterja sporočil Đukanović.

Za podporo Črni gori se je obema ministroma na Twitterju zahvalil tudi črnogorski premier Dritan Abazović. "Ostajamo trdno zavezani integraciji v EU. Pozivamo k nujnemu imenovanju sodnikov ustavnega sodišča za izhod iz institucionalne krize," je dodal. Ministra sta se danes srečala tudi s predsednico črnogorske skupščine Danijelo Đurović.

Zunanja ministra Slovenije in Avstrije sta se na obisku v Podgorici mudila v imenu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella.