Fajonova: V Beograd prihajam z namenom krepitve odnosov med državama na vseh področjih #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po srečanju je na Twitterju pohvalila dvostransko sodelovanje med državama in zapisala, da si še posebej želi, da bi se "Srbija čim hitreje približala EU in naredila napredek na področju uskladitve s skupno zunanjo ter varnostno politiko Evropske unije".

Po srečanju je na Twitterju pohvalila dvostransko sodelovanje med državama in zapisala, da si še posebej želi, da bi se "Srbija čim hitreje približala EU in naredila napredek na področju uskladitve s skupno zunanjo ter varnostno politiko Evropske unije". Foto: STA

Zunanja ministrica Tanja Fajon se danes mudi na svojem prvem uradnem obisku v Srbiji, kjer se je sestala s predsednikom Aleksandrom Vučićem, premierko Ano Brnabić in zunanjim ministrom Ivico Dačićem. Izpostavila je dobre dvostranske odnose ter gospodarsko sodelovanje, poudarila pa je tudi slovensko podporo Srbiji na njeni poti proti članstvu v EU.

Svoj prvi uradni obisk v Srbiji je Tanja Fajon začela na srečanju s predsednikom Vučićem. Poudarila sta, da je sodelovanje med državama dinamično in vsebinsko, so sporočili pri zunanjem ministrstvu. "Gospodarsko sodelovanje je izjemno, saj se približujemo menjavi v vrednosti dveh milijard evrov," so dodali v zapisu na Twitterju.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Srbija po Vućićevih besedah zainteresirana za nadaljnjo krepitev sodelovanja s Slovenijo

Vučić je medtem po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug izpostavil, da je Slovenija ena najpomembnejših partneric Srbije, tako politično kot na področju gospodarstva, kjer je Srbija po njegovih besedah zainteresirana za nadaljnjo krepitev sodelovanja s Slovenijo.

Navedel je še, da je slovensko zunanjo ministrico seznanil s položajem na Kosovu in se zahvalil za slovensko podporo Srbiji na njeni evropski poti.

Fajonova poudarila, da Slovenija nadaljuje podporo članstvu Srbije v EU

Na srečanju s srbsko predsednico vlade Ano Brnabić je Fajonova poudarila, da Slovenija nadaljuje podporo članstvu Srbije v EU, glede dialoga Beograd–Priština pa je dejala, da je ključno umiriti razmere in zagotoviti normalne pogoje za življenje tamkajšnjih ljudi, so z MZZ še sporočili na Twitterju.

Slovenska zunanja ministrica se je srečala tudi s srbskim kolegom Ivico Dačićem in ministrico za evropske integracije Tanjo Miščević.

Po srečanju je na Twitterju pohvalila dvostransko sodelovanje med državama in zapisala, da si še posebej želi, da bi se "Srbija čim hitreje približala EU in naredila napredek na področju uskladitve s skupno zunanjo ter varnostno politiko Evropske unije".

Fajonova v Beogradu poudarila dobro sodelovanje in se zavzela za evropsko perspektivo Srbije

Fajonova je ob obisku dala tudi intervju za srbski časnik Politika, ki je bil objavljen danes. V njem je med drugim izpostavila, da je "evropska prihodnost Srbije v interesu Slovenije in celotne EU".

"Kot zunanja ministrica prihajam v Beograd z namenom krepitve odnosov med državama na vseh področjih. Sodelovanje med našimi ljudmi, gospodarstvom in državama je že razvito in čeprav se zdi, da je težko narediti več, vsak dan prepoznavamo nove priložnosti, ki jih moramo izkoristiti in skupaj graditi," je po navedbah Politike še dejala Fajonova.