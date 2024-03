Bliža se pomemben datum za lastnike počitniških nepremičnin na Hrvaškem

Izteka se rok, do katerega morajo lastniki počitniških nepremičnin na Hrvaškem sporočiti lokacijo nepremičnine, njeno uporabno površino in svoje podatke, sicer jih lahko doleti globa. Hrvaška je letos uvedla spremembe zakona o lokalnih davkih (Zakon o lokalnim porezima), s katerim je med drugim zvišala obdavčitev počitniških nepremičnin. Koliko bo treba plačevati po novem? Je letos kaj novega na področju navtične zakonodaje?

"Do leta 2023 so občine lastnike počitniških hiš in apartmajev obdavčevale do največ dva evra na kvadratni meter, občine pa lahko od 1. januarja letos lastniku obračunajo celo do pet evrov na kvadratni meter uporabne površine nepremičnine. Za najvišjo davčno stopnjo se je odločilo približno 50 občin, največ vzdolž jadranske obale," pojasnjuje Lena Koter iz podjetja Menta.hr, ki lastnikom nepremičnin in plovil pomaga pri urejanju pravnih, administrativnih, lastniških in drugih poslov.

Kaj se šteje kot počitniška hiša in kaj ne?

Za počitniško hišo šteje vsaka hiša, del hiše ali stanovanje, ki se uporablja občasno ali sezonsko.

Za počitniške hiše tako ne štejejo nepremičnine, ki niso v uporabi, prav tako pa so od plačila davka oproščene nepremičnine, ki so oddane v dolgoročni najem in s tem stalno naseljene.

Obveznosti plačila davka so oproščene tudi nepremičnine, ki niso primerne za stanovanje, na primer ruševine ali nepremičnine v zelo slabem stanju.

Vsekakor je predmet obdavčitve počitniška nepremičnina, ki se uporablja občasno. Ampak kako lahko občine sploh preverjajo, koliko je neka nepremičnina v resnici v uporabi?

"Občine si pri tem pomagajo s podatki o porabi vode, ki so najbolj relevanten podatek. Torej, če nekdo predloži račune in je poraba enaka nič, je jasno, da nepremičnina ni v uporabi, zato tudi ni obdavčena kot počitniška hiša.

Čas za prijavo se izteka

V davčnem postopku dokazno breme za dejstva, ki zmanjšujejo ali odpravljajo obveznost plačila davka, nosi zavezanec. Zato je dokazno breme vseh dejstev in okoliščin, po katerih je ugotovljeno, da se nepremičnina ne uporablja občasno ali sezonsko, na njenem lastniku.

Lastniki, ki svojo nepremičnino oddajajo v turistične namene in tako plačujejo davek od dohodka dejavnosti, morajo plačati davek, saj gre pri tem za dve različni osnovi za obračun davka.

Lastniki nepremičnin morajo občini, kjer leži počitniška hiša, do 31. marca 2024 sporočiti lokacijo nepremičnine, njeno uporabno površino in svoje podatke.

V nasprotnem primeru lahko občina fizičnim osebam izreče globo od 10 do 660 evrov, pravnim osebam pa od 260 do 3310 evrov.

Lastniki morajo preveriti svoje podatke

Obveznost sporočanja podatkov občini imajo po zakonu vsi lastniki počitniških hiš, še posebej pa navedeno velja za lastnike, ki doslej niso prejemali položnic za davek na počitniško hišo ali so nepremičnino kupili šele nedavno ali pa so doslej prejemali položnico z napačnim izračunom uporabne površine.

Kako izračunati uporabno površino nepremičnine?



Uporabna površina stanovanja se računa brez zunanjih in notranjih zidov ob upoštevanju koeficientov za pomožne prostore, in sicer:

- notranji prostori (sobe, kuhinja, kopalnice in hodnik) imajo koeficient 1;

- kletni prostori in pokrite terase 0,5;

- balkoni in odprte terase 0,25;

- parkirno mesto 0,6.

Področje navtične zakonodaje – vse po starem

Pred kakšnim letom so kar nekaj prahu dvignili primeri, ko je bilo plovilo izbrisano iz hrvaškega registra. "Ministrstvo za morje lahko izbriše plovila, in to še vedno velja, za katera lastnik dve leti zapored ne plača dajatev za plovilo. Ta dajatev ni enaka vinjeti, ki jo plačajo lastniki plovil, ki so registrirana v tujini. Tisti, ki imajo plovilo registrirano na Hrvaškem, plačajo tako imenovano nadomestilo za varnost plovbe in nadomestilo za pomorsko dobro," je povedala Koterjeva.

Ti dve položnici dobijo lastniki prek pooblaščenca. Tujec, ki je lastnik plovila pod hrvaško zastavo, mora namreč imeti na Hrvaškem pooblaščenca za prevzemanje pošte in zastopanje pred državnimi organi. "Pri tem so se pojavljale različne težave. Nekateri niso imeli pooblaščenca, zato do njih pošta ni prišla, nekateri so plačali v kunah, namesto v evrih, navajali so napačen sklic pri plačilu, saj se bančne aplikacije med državami nekoliko razlikujejo in ni bilo razvidno, za katero plovilo je bilo plačilo izvedeno, in podobno.

Iz registra so izbrisana plovila, za katera lastnik dve leti zapored ne plača dajatev za plovilo. Foto: Shutterstock Vzrok za ta postopek tiči v tem, da je bilo v preteklosti na tisoče zapuščenih plovil, za katera lastniki, povečini iz tujine, niso plačevali dajatev, priveza ali pa so bila plovila privezana na črno. Po letu 2020 so se na Hrvaškem sistematično začeli ukvarjati s tem, ali so plačane dajatve in je plovilo vzdrževano. Sicer pa postopek vnovičnega vpisa v register ni zapleten, in je odvisen od starosti in stanja plovila, vzame pa precej časa, je povedala sogovornica.

Bilo pa je neprijetno, ko so lastniki nevede prišli na dopust in zaradi izpisa iz registra niso mogli pluti. Kajti če vas na morju v neregistriranem plovilu ustavi kapitanija, je to lahko zelo velik problem, še zlasti pa v primeru, če pride do kakšne nesreče, plovilo pa nima urejenih papirjev, še opozarja Koterjeva.

Turistični okoljski prispevek

Z letošnjim letom je na Hrvaškem stopil v veljavo tudi novi zakon o turizmu, ki uvaja možnost, da občine dnevnim obiskovalcem – ki torej ne prenočujejo v kraju – zaračunavajo tako imenovani turistični okoljski prispevek.

Občine morajo odločitev o uvedbi prispevka in način obračunavanja objaviti vsako leto do 31. marca, pri čemer odločitev stopi v veljavo v naslednjem koledarskem letu. "Po mojih informacijah doslej še nobena od občin ni objavila uvedbe turističnega okoljskega prispevka," pravi Lena Koter. Tako tega davka tudi v prihodnjem letu po večini še ni pričakovati, je pa treba počakati do konca marca.

Višino in način zaračunavanja prispevka zakon prepušča občinam, pri tem pa občine obvezuje, da zbrana sredstva namenijo zmanjšanju negativnih vplivov turizma na okolje, podnebje in prostor ter za okoljevarstvene in naravovarstvene ukrepe.

Plačila turističnega okoljskega prispevka so oproščeni otroci do 12 let, osebe z težko invalidnostjo in njihovi spremljevalci, osebe, ki se nahajajo v kraju iz poslovnih razlogov, profesionalni člani posadke na plovilih, udeleženci šolskih izletov, upravičenci do socialne pomoči ter študenti in dijaki, ki nimajo prebivališča v kraju, kjer se šolajo.