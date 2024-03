Nova pravila za kratkoročno oddajanje nepremičnin

Države članice EU so danes dokončno potrdile nova pravila, ki platformam za posredovanje pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin nalagajo redno posredovanje podatkov lokalnim oblastem. Nova pravila bodo povečala preglednost na področju kratkoročnega najema nastanitev in pomagal javnim organom pri urejanju tega področja, so sporočili iz Sveta EU.

Nova pravila uvajajo usklajene zahteve za registracijo gostiteljev in nepremičnin za kratkoročni najem, vključno z dodelitvijo enotne registracijske številke, ki bo navedena na spletnih platformah. Gostitelji bodo za pridobitev registracijske številke predložili informacije, ki bodo potrebne za opravljanje storitev kratkoročnega najema nastanitve, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Spletne platforme bodo morale enotni digitalni vstopni točki v državah članicah redno zagotavljati informacije o najemnih dejavnostih svojih gostiteljev. To bo pristojnim organom pomagalo pri pripravi zanesljivih statističnih podatkov in sprejemanju utemeljenih regulativnih ukrepov, so prepričani.

"Zbiranje in izmenjava podatkov bosta omogočila uvedbo učinkovitih in sorazmernih lokalnih politik za obravnavanje izzivov in priložnosti, povezanih s sektorjem kratkoročnega najema," je ob potrditvi novih pravil dejala ministrica za turizem belgijske regije Valonije Valerie De Bue. Meni, da nova pravila omogočajo pošteno konkurenco v tem sektorju in hkrati zagotavlja kakovost za potrošnike.

Uredba bo začela veljati 20 dni po objavi v uradnem listu EU, ki je predvidena v prihodnjih tednih. Uredbo se bo nato začelo uporabljati po dveh letih.

Zaradi širjenja kratkoročnih najemov večji pritisk na stanovanjski trg

Namen novih pravil je pomagati mestom pri uveljavljanju mešanice obstoječih pravil, namenjenih omejevanju kratkoročnih najemov, ki predstavljajo približno četrtino vseh turističnih nastanitev v EU. Širjenje kratkoročnih turističnih najemov prek spletnih platform, kot je Airbnb, je namreč v mnogih večjih mestih povzročilo pritisk na stanovanjski trg, saj je občutno zmanjšalo število stanovanj, ki so na voljo za dolgoročnejši najem.

