Tako so Jankovićevi 410 tisoč evrov investirali v 18 stanovanj

Tristo tisoč evrov je Mestna občina Ljubljana prek svojega Javnega stanovanjskega sklada (JSS MOL) ponudila prek razpisa za sonakup prve nepremičnine občanom in občankam slovenske prestolnice. Razpis, ki je bil objavljen pretekli teden, je v zadnjih dneh v javnosti sprožil polemiko, predvsem zaradi relativno visokih omejitev, koliko lahko sodelujoči na razpisu odštejejo za kvadratni meter stanovanja. MOL tako zahteva, da prijavitelji za prvo domovanje ne odštejejo več kot 2.800 evrov za kvadratni meter (če je stanovanje večje od 55 kvadratnih metrov) oziroma 2.900 evrov za kvadratni meter (če je stanovanje manjše od 55 kvadratnih metrov).

Ne želijo financirati luksuza

"Obe navedeni (najvišji) ceni se razlikujeta, ker se z večanjem površine stanovanja cena stanovanja na kvadratni meter praviloma znižuje. Izkustveno smo 'točko preloma' določili pri površini 55 kvadratnih metrov," so za Siol.net pojasnili na JSS MOL. Po njihovih besedah najvišji ceni ne temeljita na izračunih, ampak sta določeni ob upoštevanju več vidikov.

Eden od bistvenih vidikov je, da je razpis namenjen nakupu stanovanj, ki niso nova. Iz postavljenih najvišjih vrednosti je namreč mogoče sklepati tudi, da razpis ni namenjen nakupu stanovanj na cenovno dražjih lokacijah.

"Zavedamo se, da sta omejitvi cen postavljeni na spodnjih mejah vrednosti oglaševanih cen ('starih') stanovanj, ki so običajno višje od cen, ki predstavljajo kupnine po sklenjenih pravnih poslih. Navedene najvišje cene kvadratnega metra in navsezadnje tudi omejena višina sredstev za ta razpis so namenoma določena, kot so, tudi iz razloga, ker JSS MOL s postavljanjem visokih maksimalnih cen kvadratnega metra in zagotavljanjem večje količine sredstev za ta razpis ne bi želel ustvarjati dodatnega pritiska na cene nepremičnin (v smislu njihovega zviševanja) na območju MOL," so pojasnili pri JSS MOL.

Ne gre za neprofitna stanovanja

Produkti, ki jih JSS MOL (občanom) ponuja z namenom reševanja stanovanjskega vprašanja s pridobitvijo lastništva stanovanja, predstavljajo odmik od njegove temeljene pristojnosti, ki je zagotavljanje mestnih neprofitnih najemnih stanovanj. Zato naj bi bili pogoji tovrstnih razpisov postavljeni bolj restriktivno, posledično je za izvedbo takih produktov namenjena omejena količina finančnih sredstev.

"Ker je ena od pristojnosti JSS MOL vendarle tudi pomoč občanom pri reševanju stanovanjskega vprašanja z možnostjo postopnega pridobivanja lastništva stanovanja in s tem delne finančne razbremenitve gospodinjstva v primerjavi s takojšnim enkratnim plačilom kupnine za stanovanje, ohranjamo prakso vsakoletne objave razpisa, čeprav je uspešnost produkta zlasti v zadnjih letih nekoliko nižja (zadnji nakup stanovanja po tem razpisu je bil izveden v letu 2020), kot je bila v začetnih obdobjih objave razpisa," so še poudarili pri JSS MOL.