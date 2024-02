V veljavi nova pravila za kratkoročno oddajanje nepremičnin

Predlagana nova pravila velikim spletnim platformam nalagajo posredovanje podatkov o nepremičninah, ki se oddajajo prek njih, enkrat mesečno, manjšim pa na vsake tri mesece, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Širjenje kratkoročnih turističnih najemov prek spletnih platform, kot je Airbnb, je v mnogih večjih mestih povzročilo pritisk na stanovanjski trg, saj je občutno zmanjšalo število stanovanj, ki so na voljo za dolgoročnejši najem. Namen novih pravil je tako pomagati mestom pri uveljavljanju mešanice obstoječih pravil, namenjenih omejevanju kratkoročnih najemov, ki predstavljajo približno četrtino vseh turističnih nastanitev v EU.

Barcelona kratkoročne najeme prepovedala

Nekatera turistična središča, kot sta Pariz in Amsterdam, so že uvedla letne omejitve števila nočitev, ki jih je mogoče s posamezno nepremičnino ponuditi prek omenjenih platform. Barcelona je šla še dlje in tovrstne kratkoročne najeme prepovedala.

Nizozemska evropska poslanka iz vrst Zelenih Kim Van Sparrentak je nova pravila označila kot pomemben korak v boju proti stanovanjski krizi. "Pomagala bo preprečevati špekulacije in zaščititi dostop do cenovno dostopnih stanovanj," je dejala v parlamentarni razpravi. Kot primer je navedla Amsterdam, kjer 78 odstotkov oglasov na platformi Airbnb predstavljajo celotne hiše ali stanovanja. "To pomeni, da se skoraj sedem tisoč hiš oziroma stanovanj oddaja v turistični najem, ne pa za lokalne stanovalce," je izpostavila.

Če bodo nova pravila potrjena, bodo imele spletne platforme in lokalne oblasti dve leti časa za prilagoditev nanje. Pri Airbnb so predlog danes pozdravili kot "prelomni trenutek za Airbnb in našo industrijo". Kot so navedli po poročanju AFP, bodo nova pravila namreč koristila vsem deležnikom.