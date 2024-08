Blinken: Zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu ni v nikogaršnjem interesu

Blinken je ob povečani napetosti na Bližnjem vzhodu po uboju političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije in enega najvišjih poveljnikov šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra zagotovil Galantu podporo Washingtona, je navedel tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller.

Blinken brez omembe Irana

Blinken je "znova potrdil, da so ZDA trdno zavezane varnosti Izraela, in razpravljal o tem, da zaostrovanje ni v interesu nobene strani," je pojasnil Miller. Prav tako je Blinken v telefonskem pogovoru znova poudaril, da je treba nujno doseči prekinitev ognja v Gazi, ki bi zagotovila izpustitev talcev, omogočila povečanje humanitarne pomoči in ustvarila pogoje za širšo stabilnost v regiji. Iran v izjavi ni bil neposredno omenjen.

ZDA, Egipt in Katar so v četrtek v skupni izjavi pozvali Izrael in Hamas, naj 15. avgusta v Dohi ali Kairu nadaljujeta pogajanja za sklenitev sporazuma o prekinitvi ognja na območju Gaze. Izrael je sporočil, da se strinja z nadaljevanjem pogovorov.