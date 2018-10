Bizarna letalska nesreča v Belgiji: pritisnil je gumb in "bum!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V eni od baz vojaškega letalstva v Belgiji se je zgodila bizarna letalska nesreča, v kateri nobeno od dveh vpletenih letal sploh ni bilo v zraku. Med servisom enega od lovcev F-16AM se je tehnik v kabini po nesreči naslonil na napačen gumb in v drugo letalo F-16 sprožil rafal nabojev iz mitraljeza.

Po poročanju belgijskega medija Aviation24.be se je incident zgodil v četrtek, 11. oktobra, v vojaški bazi Florennes. Tehnik je med servisiranjem letala po nesreči aktiviral šestcevni mitraljez na krovu letala F-16MA, naboji pa so zadeli drugega, ki je bilo tik pred odhodom na vadbeni polet in zato do vrha napolnjeno z gorivom.

Orožje, s katerim je tehnik po nesreči naluknjal drugo letalo. Foto: Wikimedia Commons

Naboji so zadeli prav rezervoar in drugi F-16MA je izbruhnil v plamene, eksplozija pa je poškodovala tudi letalo, ki je streljalo, je še poročal belgijski medij. V nesreči sta se poškodovala tudi dva serviserja.

Na prijateljski ogenj so se na Twitterju odzvali tudi pri belgijskih letalskih silah:

NEWS @BelgiumDefence - Le 11 octobre 2018 vers 14 h10, un incendie s’est déclaré au cours de travaux de maintenance sur un F-16 sur la Base de Florennes. L'avion a brûlé. Un deuxième avion a subi des dommages collatéraux. — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) October 11, 2018

"11. oktobra ob približno 14.10 smo prejeli sporočilo o požaru v bazi Florennes, ki se je zgodil med servisiranjem letal F-16. Eno letalo je zgorelo, eno pa je bilo poškodovano."

Požar je posnela varnostna kamera v vojaški bazi Florennes. Foto: Scramble.nl

Bizarni dogodek, ki bi se lahko končal tudi veliko bolj tragično, če bi pred šestimi cevmi mitraljeza Vulcan M16A-1 v trenutku, ko se je tehnik dotaknil sprožilca, stal serviser ali pilot, že preiskuje belgijski direktorat za varnost v letalstvu.

