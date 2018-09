Letalo strmoglavilo v laguno in potonilo #video

Fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo, kako nekaj čolnov, ki sodelujejo pri reševanju potnikov, obkroža deloma potopljeno letalo.

Latest: Air Niugini flight #PX73 Boeing 737-800 overshot the runway, into the lagoon near to Chuuk Airport (TKK) in #Micronesia.



DEVELOPING: No serious injuries reported after an Air Niugini Boeing 737 crashes into the ocean off the coast of Micronesia.



Boeing 737-800 bi moral imeti pred poletom z mikronezijskega otoka Pohnpei v prestolnico Papue Nove Gvineje Port Moresby postanek v Chuuku, ki je najbolj poseljeno mesto Mikronezije.

Vzrok nesreče še ni znan, je pa direktor letališča Chuuk pojasnil, da je letalo za 150 metrov zgrešilo pristajalno stezo in pristalo v laguni. Pristajalna steza je namreč povsem na obali.